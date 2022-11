Catturato a Dubai il narcotrafficante Bruno Carbone

Carbone era latitante dal 2003.

E’ sbarcato allo scalo aeroportuale Ciampino di Roma, il latitante Bruno Carbone, 45 anni, uno dei narcotrafficante più importanti al mondo. Carbone è stato già giudicato e condannato in primo e secondo grado per i reati contestati. A prenderlo in custodia, in aeroporto, è stata la Squadra Mobile di Napoli, il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Napoli e il G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli.

Carbone è l’ultimo dei narcos campani che ha trascorso parte della sua latitanza negli Emirati Arabi Uniti. Nei suoi confronti pende una condanna a 20 anni di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti. Carbone, originario di Giugliano, per anni avrebbe rifornito di droga i clan del napoletano, dai Nuvoletta ai Ciccarelli di Parco Verde, fino ai clan del Rione Traiano, gestendo, dalla sua base in Olanda, i rapporti con i fornitori colombiani. La latitanza per Carbone era scattata dopo la condanna a 20 anni di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti lungo la rotta Spagna-Napoli-Catania.

Proprio negli Emirati Arabi Uniti erano stati catturati altri due elementi di primo piano della criminalità campana: il broker della camorra Raffaele Imperiale, considerato uno tra i più importanti narcotrafficanti del mondo, divenuto noto perché in una sua villa a Napoli vennero ritrovati nascosti nel muro due dipinti di Van Gogh rubati nel 2002 ad Amsterdam, e Raffaele Mauriello, “o chiatto”, considerato esponente di spicco della cosca Amato-Pagano.