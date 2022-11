G20: stretta di mano tra Biden e Xi Jinping

È iniziato con una calorosa stretta di mano ed è terminato dopo oltre tre ore lo storico incontro fra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping, a margine del G20 di Bali, in Indonesia. Era la prima volta che i due leader si incontravano di persona da quando sono a capo dei rispettivi Paesi.

“Come leader delle principali economie del mondo, dobbiamo gestire la competizione dei due nostri Paesi. È un piacere incontrarti”, ha detto il il numero uno della Casa Bianca, nelle battute iniziali del bilaterale, per poi ribadire la contrarietà degli Usa ad azioni “aggressive” di Pechino nei confronti di Taiwan.

Biden ha anche chiesto a Xi di incoraggiare la Corea del Nord ad agire “in modo responsabile”, in riferimento ai numerosi lanci di missili delle ultime settimane. “Dovremmo lavorare per aumentare la speranza per la pace, la fiducia nella stabilità globale e aggiungere slancio allo sviluppo comune”, ha replicato Xi.

Sul tavolo sono stati affrontati i temi che dividono e creano tensione fra i due Paesi, come la mancata condanna dell’invasione russa in Ucraina da parte di Pechino, ma anche Taiwan, i diritti umani nella regione cinese dello Xinjiang e alcune questioni commerciali. Il G20 di Bali inizia oggi e durerà due giorni: oggi è arrivato anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al suo debutto internazionale. Non ci saranno il presidente russo Vladimir Putin e l’uscente brasiliano Jair Bolsonaro.