Accordo raggiunto tra sindacati e ministero sul rinnovo contratto scuola

E’ stato firmato stasera l’accordo politico tra il ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali del comparto istruzione e ricerca su cui si costituirà il contratto da sottoscrivere domani in Aran.

L’accordo, spiega lo stesso ministero in una nota, coinvolge 1 milione 200mila lavoratori del sistema scuola. Consiste “anzitutto in un’anticipazione relativa alla parte economica, che permetterà al personale scolastico di vedersi riconosciute già nel cedolino di dicembre le somme relative agli arretrati maturati, per una voce media di 2000 euro, i quali andranno ad aggiungersi allo stipendio e alla tredicesima”.