Piazza Affari archivia la seduta in rialzo dello 0,86%

Piazza Affari chiude in rialzo dello 0,86% a 23.694 punti in linea con le altre Borse europee seguendo l’onda lunga di Wall Street, dove i listini ampliano i guadagni in attesa di conoscere l’esito delle elezioni di metà mandato. A tenere banco per gli investitori americani sono in particolare i sondaggi che danno i repubblicani favoriti per la conquista della Camera dei Rappresentanti e forse anche del Senato: una prospettiva che potrebbe complicare l’agenda del presidente negli ultimi due anni del suo mandato e influire sulla politica monetaria della Federal Reserve.

Sul mercato obbligazionario, spread Btp-Bund in calo a 205 punti base con il tasso del decennale al 4,37%. Ad Amsterdam il gas supera di nuovo la soglia dei 115 euro al megawattora intraday. Il vicepresidente della Banca Centrale Europea: “Riduzione del bilancio sicuramente nel 2023”. Intanto Bruxelles eroga all’Italia la seconda tranche da 21 miliardi del Pnrr.

Banco Bpm ha chiuso i primo nove mesi dell’anno con un profitto di 510 milioni di euro, in crescita dell’8,2% sullo stesso periodo del 2021. L’utile netto adjusted, si legge in una nota, cresce del 15,5% a 652 milioni, rappresentando il miglior risultato dalla nascita della banca. Gli “ottimi risultati” consentono al Banco di migliorare l’outlook 2022, rivendo al rialzo da 0,4 a 0,45 euro l’utile per azione e incrementando il target di utile per azione al 2023, rivisto da 0,5 a più di 0,6 euro a titolo. La banca conferma il pay-out del 50%.