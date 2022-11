Il G7 esorta Mosca ad estendere l’accordo sul grano

Il G7 ha esortato Mosca a prolungare l’accordo che consente il passaggio sicuro delle spedizioni di grano dall’Ucraina e “chiede ancora una volta alla Russia di fermare immediatamente la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina e di ritirare tutte le sue forze e l’equipaggiamento militare”.

Putin ha evidenziato la necessità di evacuare gli abitanti della regione occupata di Kherson dalla aree dei combattimenti. Lo zar ha anche fatto sapere che è arrivato a 318.000 il numero dei mobilitati in Russia: superato quindi l’obiettivo stabilito di 300.000 perché, ha spiegato, “il numero dei volontari sta aumentando”.

Abolito il divieto di arruolare i condannati per reati gravi. Il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, ha incontrato oggi a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: annunciato un ulteriore pacchetto di aiuti da parte degli Stati Uniti da 400 milioni di dollari. Da questa mattina 450 mila abitazioni a Kiev sono senza corrente elettrica. Si tratta di quasi il doppio in più rispetto ai giorni precedenti.

Zelensky ha ribadito che con la Russia, almeno per ora, non si tratta, e non andrà al G20 di Bali se ci sarà Putin. Rinvenuti i cadaveri di tre civili uccisi con colpi di arma da fuoco in un villaggio di un distretto liberato dai russi della regione di Kherson. Secondo le informazioni preliminari, i tre civili “sono stati uccisi e seppelliti dai militari russi”.