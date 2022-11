La Svizzera blocca l’invio munizioni di fabbricazione elvetica in Ucraina

Le autorità ucraine hanno dichiarato di avere un disperato bisogno di attrezzature antiaeree, soprattutto alla luce degli attacchi di droni e razzi contro le infrastrutture energetiche ucraine.

“Non c’è ancora motivo di rispondere favorevolmente alla richiesta della Germania di inviare materiale bellico svizzero in Ucraina”, ha affermato Guy Parmelin, ministro dell’Economia svizzero in una lettera al ministro della Difesa tedesco, Christine Lambrecht. Il funzionario svizzero ha citato la neutralità e la legislazione svizzera sulle consegne di materiale bellico nel suo rifiuto ufficiale.

La Svizzera ha specificamente impedito la consegna di 12.400 proiettili da 35 millimetri destinati al sistema di difesa cingolato antiaereo tedesco Gepard a doppio cannone, che l’Ucraina ha richiesto per aiutare ad abbattere i missili da crociera nemici e i droni kamikaze.

“La parità di trattamento derivante dalla legge di neutralità non consente alla Svizzera di accogliere una richiesta di trasmissione di materiale bellico o di origine svizzera in Ucraina fintanto che questo Paese è coinvolto in un conflitto armato internazionale”, ha sottolineato il ministro in un comunicato stampa.

Ciò non ha impedito che armi e munizioni svizzere apparissero in passato nelle zone di guerra di tutto il mondo.

Sebbene la Svizzera vieti la vendita di armi a paesi in conflitto e impedisca ai paesi di vendere attrezzature svizzere a terzi, un’indagine congiunta di diverse emittenti pubbliche svizzere, NZZ am Sonntag e ONG Lighthouse Reports ha dimostrato che le armi svizzere sono ancora in vendita attivamente utilizzato nelle zone di guerra in Afghanistan e Yemen, anche contro i civili.

Gli aerei militari di fabbricazione svizzera sono finiti in Afghanistan e poi nelle mani dei talebani. I fucili d’assalto svizzeri Sig Sauer 551 vengono utilizzati dalle forze dell’Arabia Saudita contro i ribelli Houthi nello Yemen; e nel 2021 il parlamento svizzero ha respinto il divieto totale di vendita di armi all’Arabia Saudita.

“La legislazione svizzera soffre di una doppia ipocrisia”, ha detto a febbraio a RTS il politico svizzero Baptiste Hurni. “L’Arabia Saudita non era considerata una zona di guerra, anche se sapevamo che era estremamente instabile… La seconda ipocrisia è quella che io chiamo la ‘sindrome della mazza da baseball’. Se vendi dieci mazze da baseball a un gruppo criminale, sai se giocheranno a baseball con loro?”.

Alcuni accusano la Svizzera di aver semplicemente chiuso un occhio sulle spedizioni a vantaggio di conflitti convenienti. Tuttavia, nel caso dell’Ucraina, probabilmente sotto la pressione dei politici del partito di estrema destra SVP al potere in Svizzera che si oppongono al sostegno materiale “eccessivo” all’Ucraina, le autorità svizzere hanno represso la licenza di esportazione.

In Svizzera, il dibattito sull’Ucraina e sulla storica neutralità svizzera si è fatto sempre più forte. Mercoledì, il governo svizzero ha annunciato che avrebbe concesso 100 milioni di dollari in aiuti umanitari all’Ucraina per la fornitura di acqua potabile e la ricostruzione delle infrastrutture energetiche danneggiate prima del periodo invernale.

La decisione del Consiglio federale svizzero di aderire alle sanzioni europee contro la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina ha riacceso il dibattito. L’estrema destra sostiene che la Svizzera stia minando la sua neutralità nel sostenere l’Ucraina. Il presidente della Confederazione e ministro degli affari esteri Ignazio Cassis ha affermato che il sostegno della Svizzera all’Ucraina non viola la politica estera neutrale del paese.

Ad agosto, le autorità svizzere hanno trasferito oltre 106,2 milioni di dollari in aiuti umanitari. Ciò include 135 tonnellate di attrezzature mediche e sanitarie e 3.500 tonnellate di forniture di soccorso all’Ucraina e ai paesi limitrofi.