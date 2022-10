La Rai sospende Memo Remigi: comportamento in violazione del Codice Etico

Remigi aveva palpato in diretta tv la cantante dei Gazzosa.

La Rai ha deciso di interrompere il contratto che prevedeva la partecipazione dell’artista Memo Remigi al programma “Oggi è un altro giorno”. Lo ha reso noto la stessa azienda, dopo le polemiche che hanno investito Remigi per aver palpato in diretta tv – nella puntata di venerdì 21 ottobre – l’ospite Jessica Morlacchi, cantante della band Gazzosa.

“A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda – ha fatto sapere la Rai – la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all’interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell’Azienda ha confermato la violazione delle norme”. Sono poi arrivate le scuse ufficiali di Remigi, che ha definito quanto successo come “un evento increscioso”, precisando allo stesso tempo “che quanto accaduto, sicuramente mal riuscito rispetto ai suoi intenti, era soltanto un gesto innocente e scherzoso nei confronti di una stimata collega di lavoro”. Remigi ha rivolto le sue scuse, oltre “alla cara Jessica Morlacchi”, “a tutte le donne che si sono sentite offese o turbate da questo mio gesto”.

Nella puntata di oggi, 27 ottobre, la conduttrice del programma Serena Bortone ha confermato le indiscrezioni lanciate negli scorsi da Dagospia: “Remigi non è qui perché si è reso responsabile di un fatto che non può essere tollerato”. Remigi aveva fatto scivolare le mani su Morlacchi e il gesto è stato ripreso dalle telecamere, con la cantante dei Gazzosa che ha bloccato la mano dell’artista di 88 anni. “Una molestia”, hanno tuonato i telespettatori sui social dove le immagini sono state postate al rallentatore da alcuni utenti facendo esplodere il caso.

“Prima di ogni altra cosa mi scuso se ho offeso la sensibilità di Jessica Morlacchi e di tutti i telespettatori e telespettatrici. Altresì mi scuso con Serena Bortone e tutta la squadra della trasmissione Oggi è un altro giorno”, ha detto Remigi. Verso Morlacchi, nello specifico, Remigi si è detto dispiaciuto “se con il mio gesto ho potuto urtare la sua sensibilità e coinvolgerla, suo malgrado, in questa spiacevole vicenda”.

Remigi tiene a precisare che la sua storia “nota a tanti, racconta del rispetto che ho sempre avuto per il genere femminile per il quale ho scritto la maggior parte delle mie canzoni”. Per questo, aggiunge che “mai” avrebbe “compiuto un gesto che, ripeto, aveva un intento esclusivamente ludico e che non avrei mai pensato potesse essere equivocato in qualcosa di molto più grave. In tutti questi mesi abbiamo lavorato in un clima sereno, goliardico e spensierato che ci ha permesso di scherzare insieme durante le dirette del programma”.