Guerra Ucraina: Biden si rifiuta di incontrare Putin al G20

Il presidente russo Putin interviene alla sessione plenaria del Forum Valdai: “In Occidente non c’è unità”. “La Russia – ha aggiunto – ha superato il picco delle difficoltà economiche legate alle sanzioni”. Kiev potrebbe tentare di usare il ricatto nucleare per ottenere sempre più sostegno finanziario e militare dall’Occidente: lo afferma il ministero degli Esteri russo.

Intanto le truppe russe hanno colpito la città di Nikopol con sistemi missilistici a lancio multiplo. Gli Stati Uniti accelerano i piani per aggiornare il dispiegamento di nuove bombe nucleari nelle basi Nato in Europa, mentre proseguono gli scontri in Ucraina: Kiev rivela che i russi hanno lanciato 18 attacchi aerei sul Paese nelle ultime 24 ore.

“L’Italia è un alleato impegnato, che fornisce un solido contributo alla nostra deterrenza e difesa, fondamentale per il sostegno degli alleati in Ucraina”. Lo scrive sui social il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, che definisce “un buon colloquio telefonico” quello odierno con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In merito all’audio in cui Silvio Berlusconi sottolinea la sua amicizia con Putin è intervenuta la portavoce del ministro degli Esteri russo: “Per noi conta la posizione ufficiale del governo”.

Usare un ordigno atomico “non avrebbe senso, né politicamente né militarmente”, ha dichiarato il leader russo durante il suo discorso annuale al Club Valdai. Un intervento dove ha attaccato l’Occidente che “ha alimentato l’escalation” con Kiev e vuole “sterminare i russi come i nazisti”. Non chiude però al dialogo con gli Usa dicendo che Mosca “è pronta al dialogo”.