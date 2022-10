Champions League: Inter passa agli ottavi, ordinaria amministrazione per il Napoli già qualificato

Juventus fuori dalla Champions. Milan poker a Zagabria.

Parte la quinta giornata di Champions League, con le italiane protagoniste nel bene e nel male. Juventus di scena allo stadio Da Luz di Lisbona, dove nel gruppo H, contro il Benfica, si gioca il passaggio agli ottavi di finale in una gara che inizia subito male per i bianconeri. Poco dopo il quarto d’ora, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il Benfica passa in vantaggio con Antonio Silva. Juventus sotto di un goal e non c’è nemmeno il tempo di respirare che i bianconeri, pareggiano con una rocambolesca azione in area, iniziata da Vlahovic con un colpo di testa a botta sicura, parato da Vlachodimos e Keane, da breve distanza ribadisce in rete. Tutto questo, accade al 21′ minuto di gioco. Al 28′, calcio di rigore per il Benfica, Cuadrado in area tocca con le mani, causando il rigore trasformato da Joao Mario, l’ex interista di turno.

Passano sette minuti, e il Benfica torna sotto porta, rendendosi pericoloso, con un giovanissimo Antonio Silva, al 35′, arriva il terzo goal del Benfica con Rafa Silva, che tocca con il tacco, un pallone magistralmente servito da un rinvigorito Joao Mario. Nella ripresa la musica non cambia, i portoghesi, vogliono chiudere il match e strappare il biglietto agli ottavi. Al 50′ , si ripete Rafa Silva che sigla il quarto goal , dopo un errato disimpegno difensivo di Bonucci, che serve Grimaldo, veloce quest’ultimo ad imbeccare Rafa Silva che con un tocco morbido, batte Sczcesny. Quattro a uno, con un finale da orgoglio bianconero, con l’ingresso in campo di Milik e delle giovani promesse Miretti, Illing Junior e Soulè, per nulla spaventati dalla champions e offrendo assoli tecnici di pregiata fattura. Al 77′, Illing Junior, mette sui pedi di Milik, la palla che riapre il match, ed è quattro a due. Juventus che cerca di salvare il salvabile e va sotto porta in diverse occasioni, mettendo in difficoltà un Benfica che ha terminato la benzina e al 79′, Mckennie, raccoglie in area, un tiro del giovane Soulè e sigla il quattro a tre. Gara che termina con una Juventus sempre in avanti, senza riuscire a pareggiare i conti, in una gara che vede affermarsi il Benfica, tra l’altro qualificato agli ottavi di finale e una Juventus, che ospiterà nell’ultima gara il Paris Saint Germain allo Stadium, dove ci sarà in palio il passaggio all’Europa League. Nel girone H, pura formalità la vittoria del Paris Saint Germain sul Maccabi Hafa, per sette reti a due. Non è una formalità, la Juventus, fuori dalla Champions.

Festa per il Milan a Zagabria, in una gara senza storia, dove nel gruppo E, c’è un Chelsea, già qualificato e un Milan che scavalca gli austriaci del Salisburgo portandosi la secondo posto. Non c’è storia, al Maksimir di Zagabria, dove i rossoneri dominano la gara, portandosi in vantaggio con Gabbia sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Tonali al 39′. Raddoppio di Leao al 48′, pe ripetersi poi al 58′, su calcio di rigore, di Giroud . Dinamo Zagabria, stordita e che cerca di reagire timidamente, ma senza successo. Il quarto goal, arriva su un’autorete di Lijubicic che su cross di Leao, cerca di anticipare Giroud, spendendo il pallone sulla propria porta. Nel gruppo E, il Chelsea, si impone a Salisburgo, per due reti a uno e passa agli ottavi, mantenendo il primo posto in classifica, ancora da decidere il secondo posto, che vede la Dinamo Zagabria all’ultimo posto, impegnata a Stanford Bridge contro il Chelsea nel prossimo turno e il Salzburg impegnato a San Siro, ospite del Milan a caccia della qualificazione sempre più abbordabile, grazie alla vittoria di Zagabria.

A San Siro, l’Inter ospita il modesto Viktoria Plzen nel gruppo C, in una gara dove non c’è storia e dove i nerazzurri, battono il Plzen per quattro reti a zero, conquistando il pass agli ottavi di finale e condannando il Barcellona all’Europa League. Per la cronaca, nerazzurri in goal con le reti di Mikitaryan al 35′ di Dzeko al 42′ e al 66′ e di Romelow Lukaku all’89’, al rientro dopo un mese e oltre di stop. Nello stesso girone, il Bayern strapazza il Barcellona al Camp Nou per tre reti a zero, rimanendo a punteggio pieno primo in classifica.

Al Maradona Stadium il già qualificato Napoli ospita i Rangers Glascow vincendo per tre reti a zero, grazie ad una doppietta dell’argentino Simeone all’ 11′ e al 16′ e il terzo goal siglato da Ostigaard. Napoli primo in classifica a punteggio pieno, davanti al Liverpool secondo in classifica distante tre lunghezze dai partenopei. Nel gruppo A, il Liverpool vince sul campo dell’Aijax per tre reti a zero.