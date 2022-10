Borsa: Milano positiva in attesa della Bce

Dopo una giornata all’insegna della volatilità, Piazza Affari chiude in rialzo dello 0,45% a 22.389 punti mentre Wall Street riduce i ribassi di apertura in scia ai dati macroeconomici sul settore delle costruzioni. Nel resto d’Europa il Ftse 100 di Londra guadagna lo 0,71% a 7.062,95 punti, il Cac 40 di Parigi avanza dello 0,41% a 6.276,31 e il Dax 30 di Francoforte sale dell’1,14% a 13.201,88 punti.

L’attenzione degli investitori è tutta puntata sulla riunione di domani della Banca Centrale Europea, da cui ci si aspetta un rialzo dei tassi di interesse dello 0,75% come mossa per contrastare l’inflazione. Sul mercato obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta stabile a 220 punti, con il tasso del decennale che scende al 4,32%. Torna a salire il gas, che supera il 100 euro al Ttf di Amsterdam.

Moncler ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con ricavi consolidati per 1.556,6 milioni di euro, in crescita del 32% sullo stesso periodo del 2021 a cambi correnti e del 30% a cambi costanti. Nel terzo trimestre il fatturato ha raggiunto i 638,3 milioni di euro, in crescita del 12% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo del 2021.

In generale, l'obbligazionario continua a risentire positivamente della speranza di un rallentamento nel ritmo della stretta monetaria avviata dalla Fed e del rasserenamento della situazione in Gran Bretagna, con la nuova leadership tory di Rishi Sunak.