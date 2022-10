Mosca: “Il regime ucraino progetta di far esplodere un’arma nucleare”

Continuano le accuse della Russia all’Ucraina riguardo l’uso di una “bomba sporca”. “Il regime di Kiev progetta di far esplodere un’arma nucleare a bassa potenza per accusare Mosca di usare armi di distruzione di massa”, sostiene lo Stato maggiore della Federazione.

Che aggiunge: “Potrebbero usare le sostanze radioattive del combustibile nucleare esaurito della centrale nucleare di Chernobyl. La detonazione porterà alla contaminazione radioattiva di un’area fino a diverse migliaia di metri quadrati”. Poi ancora: “Eventuali radiazioni da Zaporizhzhia coinvolgerebbero l’Europa”. Kiev all’Aiea: “Nessuna bomba sporca, venite nelle centrali”.

Nato: “Accuse assurde”. In mattinata Parigi, Londra e Washington sono intervenute con una nota congiunta in cui “respingono le accuse palesemente false della Russia secondo cui l’Ucraina si starebbe preparando a usare una bomba sporca sul proprio territorio”.

Gli ucraini e l’Occidente sospettano che sia la Russia a voler far esplodere l’ordigno radioattivo per giustificare un’escalation militare. L’account Twitter di Rt (nuova denominazione della Tv Russia Today) è stato oscurata in seguito a un ricorso legale. Telefonata Tajani-Blinken: “Continua il sostegno a Kiev dell’Italia. Mantenere massima fermezza con la Russia”.

Ci saranno ”conseguenze per la Russia” se decide di usare una bomba sporca o un ordigno nucleare nella guerra in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price nel corso di una conferenza stampa.

Le testate dell’arsenale della Russia sono circa 6mila, secondo un rapporto di Iriad Review di inizio 2022. Una stima confermata della Federation of American Scientists, secondo cui i russi avrebbero a disposizione più testate di qualsiasi altro Paese al mondo e di tutte le riserve Nato messe insieme. Il percorso di modernizzazione ha reso queste armi 3mila volte più potenti nel giro di 30 anni. Ecco tutti i numeri, dai missili balistici intercontinentali ai sottomarini a propulsione nucleare nell’armata navale.