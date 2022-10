Europa League: Pareggiano le romane. Fiorentina a valanga in Conference League

Nel gruppo C, di Europa League, la Roma pareggia sul campo del Betis, dopo lo svantaggio al 34′ ad opera del goal di Canales. Nella ripresa, pareggia il conto Belotti al 54′, ma non giova alla squadra di Mourinho, a rischio qualificazione se non riuscirà a vincere nelle prossime gare. Il Ludogoretz, batte l’HJK Helsinki, per due reti a zero, portandosi al secondo posto in classifica e staccando la Roma di ben tre lunghezze.

La Lazio di Sarri, ospita all’Olimpico, lo Sturm Graz, nel Gruppo F, è ancora tutto da decidere. Biancocelesti in avanti, con la rete siglata da Ciro Immobile, su calcio di rigore. Nella ripresa, gli austriaci pareggiano con Boving al 56′. Al 71′,Pedro porta la Lazio nuovamente in vantaggio, ma si tratta di un vantaggio illusorio, quando Boving al minuto 83,sigla il due a due finale. Nello stesso gruppo, Feyenoord e Midtjylland pareggiano, lasciando invariata dopo quattro giornate la classifica, con quattro squadre a cinque punti.

Nel gruppo A, di Conference League, la Fiorentina di Italiano, scaccia i fantasmi, della brutta sconfitta in campionato patita, contro la Lazio di Sarri e all’Artemio Franchi batte gli scozzesi dell’Heart of Midlothian, in una gara senza storia. Un risultato, che porta i viola. al secondo posto in classifica, con buone chance di passare la fase a gironi, di questa seconda tornata europea di Conference League. Per la cronaca i goal, sono stati siglati da Jovic al 5′ minuto, su assisti di Biraghi. il raddoppio, arriva al 22′, con lo stesso Biraghio, autore di una splendida gara sul versante di sinistra. Al 31′ , Gonzales sigla il terzo goal, grazie ad un gran lavoro di Kouame. Fiorentina a tutto campo, nonostante gli scozzesi, provano a forzare la diga viola. Barak, sigla il quarto goal al 38′ e nella ripresa la gara non subisce nessun effetto, se non lo strapotere dei viola. Al 47′ goal della bandiera di Humprhys per gli scozzesi e al 72′, chiude la gara Gonzales su penalty.