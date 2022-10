Consiglio Energia UE, documento 27 cita price cap gas

“Applicare un tetto massimo o un corridoio al prezzo” del gas “sul mercato all’ingrosso”. E’ quanto affermano nel documento congiunto i 27 ministri dell’Energia europei riuniti a Praga e diretto alla Commissione. “Le opinioni divergono su questa opzione” e sul fatto che “tale misura sia possibile ed economicamente efficiente o se possa portare a razionamento, arbitraggio o sussidi”, evidenziano i 27 che chiedono di studiare l’opzione di modificare i riferimenti all’indice Ttf nei contratti pertinenti attraverso una misura legale e/o regolamentare dell’Ue” rimarcando, però, come anche in questo caso “le opinioni divergono”.

Sul price cap, “riteniamo che negoziare il prezzo con i fornitori” sia un’opzione “migliore” ma se, ciò non fosse possibile, la Commissione valuta “un meccanismo per limitarli” in ogni caso. Lo ha detto la commissaria Ue all’Energia Kadri Simson in conferenza stampa a Praga dopo il vertice informale dei ministri europei dell’Energia. Simson ha confermato che la Commissione presenterà il pacchetto martedì, 18 ottobre.

Nel pomeriggio in un documento non ufficiale Germania e Olanda (dal titolo ‘La necessità di un set di misure e non di mettere in campo una misura’) presentato al Consiglio informale Energia, avevano avanzato diverse proposte: acquisti congiunti di gas con il conseguente riempimento coordinato degli stoccaggi, negoziati con i fornitori affidabili per ridurre i prezzi, un nuovo indicatore di mercato per il Gnl (gas nazionale liquefatto) e solo maggiore sorveglianza per il Ttf di Amsterdam. Avevano poi sottolineato come il price cap sul gas va preso in considerazione solo per il gas russo da gasdotto e molta cautela va esercitata anche sul price cap al gas per la produzione dell’elettricità.

Il documento di Germania e Olanda è di fatto la risposta diretta al non-paper di Italia, Grecia, Polonia e Belgio che chiedevano un price cap dinamico a tutto il gas importato. Ed è una prima risposta anche alle proposte della Commissione europea che vorrebbe agire sia sul gas per la produzione di elettricità che sul Ttf.

“E’ imperativo rendere operativa immediatamente la piattaforma comune per gli acquisti di gas dell’Unione europea. Raggruppare gli acquisti di gas da parte dell’Ue aiuterebbe a evitare di farsi concorrenza reciprocamente e di ostacolare la sicurezza dell’approvvigionamento”, si legge nel testo.

Secondo quanto suggeriscono Berlino e L’Aja nel testo bisognerebbe “coordinare il riempimento degli stoccaggi di gas dell’Ue nel 2023 e nel 2024 per evitare vincoli di rete interni nella “zona dei prezzi elevati” dell’Europa nord-occidentale. Il riempimento contemporaneo degli stoccaggi con grandi volumi porta a reti congestionate, facendo salire i prezzi del gas”.

E ancora: “l’Ue deve avviare negoziati più intensi volti a solide partnership e nuovi accordi di fornitura di gas con i suoi partner affidabili, inclusi (ma non solo) Norvegia, Algeria e Stati Uniti, per garantire l’importazione di gas a prezzi ragionevoli. La guerra della Russia ai prezzi del gas porta a profitti eccezionali nei nostri paesi partner e l’industria europea soffre. Questo non può essere nel nostro reciproco interesse.

Nel raggruppare il fabbisogno di gas dell’Ue, l’Unione potrebbe anche offrire contratti più a lungo termine”. Poi nel dettaglio sul price cap: “Può essere preso in considerazione se rappresenta una soluzione praticabile per gli Stati membri più colpiti. Le conseguenze in termini di sicurezza dell’approvvigionamento devono essere ben comprese e chiarite in anticipo. Il razionamento deve essere evitato”.