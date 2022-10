La manifestazione anti-governativa iraniana entra nella 4° settimana

Manifestazioni anti-governative sono scoppiate sabato in diverse località dell’Iran quando le proteste più sostenute degli ultimi anni contro una teocrazia profondamente radicata sono entrate nella loro quarta settimana. Almeno due persone sono state uccise.

I manifestanti intonavano slogan anti-governativi e facevano roteare il velo per ripudiare i codici di abbigliamento religiosi coercitivi. In alcune aree, i commercianti hanno chiuso i negozi in risposta a una richiesta di attivisti per uno sciopero commerciale o per proteggere le loro merci da danni.

Più tardi sabato, gli hacker hanno fatto irruzione nel telegiornale serale sulla TV di stato iraniana per 15 secondi, proprio mentre veniva trasmesso il filmato del leader supremo del paese, l’Ayatollah Ali Khamenei. Gli hacker hanno mostrato un’immagine di Khamenei circondato dalle fiamme. Una didascalia diceva “Unisciti a noi e alzati in piedi!” e “Il sangue della nostra giovinezza sta gocciolando dai tuoi artigli”, un riferimento a Khamenei.

Una canzone con il testo “Donna. Vita. Freedom” – un canto comune dei manifestanti – suonato in sottofondo.

Le proteste sono scoppiate il 17 settembre, dopo la sepoltura della 22enne Mahsa Amini, una donna curda morta sotto la custodia della temuta polizia iraniana della moralità. Amini era stata arrestata per una presunta violazione dei severi codici di abbigliamento islamici per le donne. Da allora, le proteste si sono diffuse in tutto il paese e sono state accolte da una feroce repressione, in cui si stima che decine di persone siano state uccise e centinaia siano state arrestate.

Nella città di Sanandaj, nella regione settentrionale a maggioranza curda, un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco sabato mentre guidava un’auto in un’importante arteria, hanno affermato gli osservatori dei diritti. La rete francese del Kurdistan per i diritti umani e l’Organizzazione Hengaw per i diritti umani, hanno affermato che l’uomo è stato colpito a colpi di arma da fuoco dopo aver suonato il clacson contro le forze di sicurezza di stanza in strada. Il clacson è diventato uno dei modi in cui gli attivisti hanno espresso la disobbedienza civile. Il video che circolava online mostrava l’uomo ucciso accasciato sul volante, mentre i testimoni sconvolti chiedevano aiuto.

L’agenzia di stampa semi-ufficiale Fars, ritenuta vicina alla forza paramilitare d’élite, la Guardia rivoluzionaria islamica, ha affermato che il capo della polizia del Kurdistan ha negato le notizie sull’uso di proiettili dal vivo contro i manifestanti.

Fars ha affermato che le persone in Pasdaran Street a Sanandaj hanno affermato che la vittima è stata colpita da colpi di arma da fuoco dall’interno dell’auto senza elaborare. Ma le foto dell’uomo morto indicano che gli hanno sparato dal fianco sinistro, il che significa che probabilmente non è stato colpito dall’interno dell’auto. Il sangue può essere visto scorrere lungo l’interno della portiera dal lato del conducente.

Un secondo manifestante è stato ucciso dopo che le forze di sicurezza hanno sparato colpi di arma da fuoco per disperdere la folla in città e 10 manifestanti sono rimasti feriti, hanno affermato gli osservatori dei diritti.

Uno sciopero generale è stato osservato nelle strade principali della città in mezzo a una forte presenza di sicurezza e in alcune aree i manifestanti hanno bruciato pneumatici. Le pattuglie hanno scoraggiato raduni di massa a Sanandaj, ma le proteste isolate sono continuate nei quartieri densamente popolati della città.

Sabato sono state segnalate manifestazioni anche nella capitale Teheran, comprese quelle piccole vicino alla Sharif University of Technology, uno dei principali centri di apprendimento dell’Iran e teatro di una violenta repressione del governo lo scorso fine settimana. Le autorità hanno chiuso il campus fino a nuovo avviso.

Le immagini sui social media hanno mostrato che le proteste hanno avuto luogo anche nella città nord-orientale di Mashhad.

Altre proteste sono scoppiate all’Università Azad nel nord di Teheran, in altri quartieri della capitale e nel bazar della città. Molti negozi sono stati chiusi nel centro di Teheran e vicino all’Università di Teheran.

Il presidente Ebrahim Raisi, in un incontro con gli studenti dell’Università Al-Zahra di Teheran, ha affermato ancora una volta che i nemici stranieri erano responsabili di fomentare le proteste. Ha presentato la denuncia senza fornire dettagli o fornire alcuna prova.

“Il nemico pensava di poter perseguire i suoi desideri nelle università senza sapere che i nostri studenti e insegnanti ne sono consapevoli e non permetteranno che i vani piani dei nemici si realizzino”, ha detto.

Nel frattempo, migliaia di persone a L’Aia, nei Paesi Bassi, hanno cantato e cantato in una manifestazione di solidarietà a sostegno dei manifestanti in Iran.