Destra UE, Le Pen: “l’Italia dà una lezione all’Ue”

“Gli italiani hanno dato una lezione di umiltà all’Unione Europea che, per voce della signora Von Der Leyen, ha preteso di imporre il voto. Nessuna minaccia di alcun tipo può fermare la democrazia: i popoli europei alzano la testa e prendono in mano il loro destino!”.

Lo scrive in un tweet Jordan Bardella, eurodeputato del Ressemblement National e candidato alla presidenza del partito di Marine Le Pen.

Moody’s, sfide significative per il nuovo governo italiano

“Il prossimo governo italiano dovrà affrontare una serie di sfide creditizie significative, in primo luogo implementare il Pnrr, gestire le questioni legate all’approvvigionamento di energia e ai prezzi di questa, nonché gestire il peso del debito che è vulnerabile alla crescita negativa, ai costi di finanziamento e agli sviluppi dell’inflazione”. Questo il commento dell’agenzia di rating Moody’s su quel che attende il nuovo governo in Italia, dopo i primi exit poll sul voto di oggi.

Il premier polacco su Twitter: ‘congratulazioni Meloni!’

“Congratulazioni Giorgia Meloni!”. È il tweet con cui il premier polacco Mateusz Morawiecki esulta dopo gli exit poll delle elezioni italiane. Meloni e Morawiecki all’Eurocamera fanno entrambi parte del gruppo Ecr.

Vox esulta: ‘Meloni indica la strada per un’Europa libera’

“Stanotte milioni di europei ripongono le loro speranze sull’Italia. Giorgia Meloni ha indicato la strada per un’Europa orgogliosa, libera e di nazioni sovrane, capaci di cooperare per la sicurezza e la prosperità di tutti”: lo scrive su Twitter Santiago Abascal, leader del partito spagnolo Vox.

Afd: ‘con gli amici Meloni e Salvini destra forte in Italia’

“Facciamo il tifo per l’Italia! Congratulazioni all’intera alleanza di centrodestra. Insieme agli amici Matteo Salvini e Giorgia Meloni può costruire un forte governo di destra. Svezia al nord, Italia al sud: i governi di sinistra sono quelli di ieri”. Lo scrive in un tweet l’eurodeputata tedesca e vice leader di Afd, Beatrix von Storch.