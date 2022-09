Scossa di magnitudo 7,6 avvertita a Città del Messico

Terremoto di magnitudo 7,6 ha scosso la costa del Pacifico centrale del Messico, innescando un allarme sismico nella capitale scossa nell’anniversario di due precedenti devastanti terremoti.

Non ci sono state segnalazioni immediate di danni significativi dal terremoto che ha colpito alle 13:05 ora locale, secondo l’US Gelogic Survey, che inizialmente aveva fissato la magnitudo a 7,5.

Il terremoto è stato centrato a 37 chilometri (23 miglia) a sud-est dell’Aquila, vicino al confine degli stati di Colima e Michoacan e ad una profondità di 15,1 chilometri (9,4 miglia).

Il dipartimento di pubblica sicurezza di Michoacan ha affermato che non ci sono state segnalazioni immediate di danni significativi in ​​quello stato oltre ad alcune crepe negli edifici della città di Coalcoman.

L’agenzia di protezione civile nazionale del Messico ha affermato che il centro tsunami della marina non aveva emesso un avviso perché, a causa della posizione dell’epicentro, non era prevista alcuna variazione del livello del mare. Tuttavia, ciò contraddiceva un avviso del Centro di allerta tsunami degli Stati Uniti. Diceva che pericolose onde di tsunami erano possibili per le coste entro 186 miglia (300 chilometri) dall’epicentro.

Il sindaco di Città del Messico Claudia Sheinbaum ha anche twittato che non ci sono state segnalazioni di danni nella capitale

Gli allarmi per il nuovo terremoto sono arrivati ​​meno di un’ora dopo che gli allarmi di un terremoto hanno emesso un gorgheggio in una simulazione di terremoto a livello nazionale che ha segnato terremoti gravi e mortali che hanno colpito la stessa data nel 1985 e nel 2017.

Humberto Garza era in piedi fuori da un ristorante nel quartiere Rom di Città del Messico con in braccio suo figlio di 3 anni. Come molti che giravano fuori dopo il terremoto, Garza ha detto che l’allarme terremoto è suonato così presto dopo la simulazione annuale che non era sicuro che fosse reale.

“Ho sentito l’allarme, ma suonava molto lontano”, ha detto.

Fuori dall’ufficio del difensore civico ambientale della città, decine di dipendenti aspettavano. Alcuni sembravano visibilmente scossi.

L’elettricità era interrotta in alcune parti della città, compresi i semafori, che ostacolavano il già famigerato traffico della capitale.