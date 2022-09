Borgosesia: la gemma del Piemonte!

Dal 9 all’11 settembre è andato in scena «Borgosesia è-viva» un macro evento organizzato dal Comune che ha voluto coinvolgere tutte le realtà cittadine, dalle associazioni ai commercianti, dai ristoratori ai produttori proponendo un ricco programma dedicato allo sport, alla musica, all’arte e ai prodotti tipici valsesiani, capace di incontrare gli interessi di tutti.

Questo evento riaccende i riflettori su un gioiello del Piemonte troppo spesso ignorato: un piccolo borgo che coniuga la passione per lo sport e l’arte. Una storia densa di avvenimenti e, che ancora oggi, si dimostra fortemente competitiva con le grandi mete turistiche del jet set. Una piccola cittadina in cui potrebbe sembrare che il tempo si sia fermato e invece no: la forza di questo piccolo comune è quello di coniugare le proprie tradizioni alla contemporaneità.

Come ha spiegato l’assessore agli Eventi e Manifestazioni Marco Buonamici, ideatore e regista della macchina organizzativa:

«Da quest’anno si è voluto dare un volto nuovo all’ormai rodata Festa dello Sport, che comunque rimarrà l’appuntamento principale, ma che sarà accompagnato da tantissimi eventi che si svolgeranno durante tutto il fine settimana e nel futuro. Ripensando un po’ la festa, abbiamo cercato di dare spazio anche ad altri settori, come quello dei commercianti e dei ristoratori riproponendo una serata di “aperitivi in piazza”; poi le mostre d’arte, che richiamano il mondo nel nostro paese, grazie al Museo di Archeologia e Paleontologia Carlo Conti , studiato per far conoscere la qualità della vita anche ai bambini. Poi il magnifico Sacro Monte del Varallo, dove la storia della vita la si può respirare passeggiando in un sentiero d’arte e di storia, indispensabile da far conoscere sia alle scuole che a tutte le persone di ogni dove. L’abbiamo chiamata “Borgosesia è-viva” richiamando nel nome gli eventi che un tempo avevano animato la città».

La manifestazione è stata fortemente voluta dal sindaco Fabrizio Bonaccio e dall’assessore Paolo Urban, senza dimenticare l’assessore agli Eventi e Manifestazioni Marco Buonamici.

Un evento pieno di nomi eccezionali: dalla presentatrice Susanna Messaggio che si è prestata divertendosi a scoprire tutti gli sport e gli eventi diffusi per tutta la città, a Justine Matera, ospite d’eccezione Arisa che, nella serata inaugurale, ha intrattenuto la città con il suo splendido repertorio. Tanti ancora i nomi delle persone per poter stare insieme dove ci sono mille occasioni per lo sport, l’arte e la qualità della vita.