Europa League: disastro Lazio in Danimarca. La Roma travolge l’HJK Helsinki

Nel Girone F di Europa League, si comincia con la trasferta della Lazio in Danimarca a Herning, ospite del Midtjylland al MCH Arena. Partono bene i padroni di casa con Paulinho che al 26′ minuto porta in vantaggio la formazione di casa. Lazio in bambola, Midtyilland che preme sull’acceleratore e raddoppia con Kaba al 30 ‘. Danesi che dilagano nella ripresa con Evander al 52′ su calcio di rigore. Milinkovic Savic, segna al 57′,ma non cambia nulla, la, squadra di Sarri non è in serata e si vede. Isaksen al 67′ e Sviatchenko al 72′ chiudono la gara sul cinque a uno per i padroni di casa.Lazio ferma a tre punti insieme al Feyenoord vittoria per sei reti a zero sullo Sturm Graz che con il Midtjylland rimangono a quota tre punti.

All’Olimpico la Roma nel girone C, cerca il riscatto dopo il tonfo con i bulgari del Ludogoretz. Ospite della Lupa l’HJK Helsinki che capitola al 47′ con il goal di Dybala, seguito da Pellegrini per il raddoppio al 49’. Chiude il match Belotti al 68′, per una Roma che conquista i primi tre punti in Europa.

La Fiorentina, cade a Istanbul sotto i colpi del Basaksehir. Padroni di casa in vantaggio con Gurler al 57. Lo stesso Gurler raddoppia al 71′ e il terzo goal arriva ad opera di Traore. Fiorentina con un solo punto nel Girone A di Conference League, mentre i turchi pare abbiano buone probabilità di passare la fase a gironi.