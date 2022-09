Serie A: La Roma batte l’Empoli con Dybala protagonista

Si chiude la sesta giornata di Serie A, con il posticipo del Lunedì che vede protagoniste Empoli e Roma. Giallorossi, che devono subito dimenticare il tonfo di Razgrad in Europa League ed Empoli per nulla intenzionato a fare sconti ad una Roma che passa subito in vantaggio con Dybala al 17′. L’Empoli cerca di reagire con orgoglio e generosamente in avanti a presidiare i sedici metri giallorossi. Al 43′ con Bandinelli.

Nella ripresa Roma che deve contenere gli assalti dell’Empoli – centrocampo Giallorosso, troppo prevedibile – qualche occasione per Pellegrini, ma tutto svanisce di fronte ad un’arcigna difesa Toscana. Al 71′ Dybala si inventa un assist per Abraham ed è due a uno, con tee punti conquistati che proiettano gli uomini di Mourinho nella parte alta della classifica.

Empoli, bravo per 71 minuti, Roma che poteva siglare il tre a uno, ma dal dischetto Pellegrini, fallisce un rigore. Lampo di Akpa Akpro, nel finale che colpisce un palo. Empoli uno, Roma due.