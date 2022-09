La Commissione europea spegne le luci all’Unione Europea

Nel documenti è presente anche l’obbligo di incentivare i contratti di acquisto a lungo termine, che servono a iniettare liquidità nel mercato delle rinnovabili. Gli Stati potranno anche condividere l’extragettito ed estendere alle Pmi i prezzi regolati.

Infine, si legge ancora nella bozza, gli Stati membri saranno obbligati a introdurre un contributo di solidarietà eccezionale e temporaneo per l’industria fossile, “sulla base dell’utile imponibile realizzato nell’anno fiscale 2022” e solo in quell’anno. Le proposte passeranno via articolo 122, cioè direttamente dagli Stati, che potranno emendarle e approvarle a maggioranza qualificata.

Non c’è invece alcuna misura sul price cap al gas nelle prime bozze sul pacchetto di proposte che la Commissione Ue è chiamata a varare nel collegio dei commissari di martedì. A quanto si apprende l’esecutivo Ue dovrebbe muoversi su tre dei cinque pilastri contenuti nel documento non ufficiale pubblicato prima del Consiglio Affari Energia: il taglio ai consumi dell’elettricità, la tassazione agli extra-profitti e il contributo di solidarietà.