Napoli: CR7? No Grazie! Preferiamo Kravatskhelia

Tbilisi è così lontana, ma non la gloria. Così, bastano sei gare e Khvicha Kravatskhelia, poderosa ala sinistra del Napoli, diventa il giocatore del momento. Luciano Spalletti lo aveva già capito dalla prima giornata di campionato, con la vittoria sul Verona per cinque a due, il georgiano Khvicha realizza il suo primo goal e un assist in Serie A diventando il terzo giocatore georgiano – dopo Khaka Kaladze e Levan Michedlidze – a realizzare almeno una rete nella massima divisione italiana.

Prodotto del vivaio della Dinamo Tbilisi, Kravatskhelia si fa notare fino ad esordire in prima squadra ricoprendo il ruolo di ala sinistra: correva l’anno 2017. L’anno dopo passa al Rustavi ma Kvicha è un predestinato ed emigra in Russia con brevi stagioni al Rubin Kazan e al Lokomotiv Mosca, proprio quest’ultima decide di rispedirlo in Georgia alla Dinamo Bitumi. Nel Luglio del 2022 l’approdo al Napoli e la consacrazione da titolare con la maglia numero 77.

Quattro goal in cinque gare di campionato e una prova superlativa in Champions League contro il Liverpool, vinta dai partenopei per quattro a uno. Una gara impreziosita da un assist pennellato per Giovanni Simeone che realizza la sua prima rete in Champions con la maglia del Napoli. Tutto in sei gare, tutto messo a nudo sotto i riflettori del Maradona Stadium. Progressione, scatto, visione di gioco e fiuto per il goal, queste sono le doti tecniche che Khvicha sfoggia sui campi di calcio italiani ed esteri.

La prova con il Liverpool lo consacra il giocatore del momento, l’uomo che potrebbe fare la differenza nel reparto offensivo di mister Spalletti che annovera tra le fila Simeone e Osimhen, tecnicamente già in sintonia con l’ala georgiana che a livello internazionale vanta diciassette presenze con la nazionale georgiana e otto reti.

Fino a due settimane fa alcuni media accostavano Cristiano Ronaldo al Napoli, forse non avevano ancora visto Kravatskhelia. A Napoli sono bastate due giornate di campionato per osservare le doti di questo grande giocatore, un predestinato, pronto a dimostrare ancora il suo valore tecnico e la sua brillante forma fisica.

Semplicemente, Khvicha Kravatskhelia, il nuovo idolo dei tifosi del Napoli? Il buongiorno si vede dal mattino e chi ben comincia è già a metà dell’opera.