Maltempo: al Centro-Sud allerta gialla in nove regioni

Per la giornata di domenica 4 settembre sono previsti temporali su Toscana centro-meridionale, Lazio e Campania, in estensione a Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. La Protezione civile ha valutato per oggi l’allerta gialla su Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Umbria e parte di Toscana e Calabria.

Intanto nel tardo pomeriggio di sabato, una bomba d’acqua ha colpito la zona di Capalbio, con allagamenti di strade e sottopassi e, soprattutto, con l’interruzione della linea ferroviaria tirrenica. Come reso noto da un comunicati di Rfi, i fulmini hanno danneggiato gli impianti di gestione della circolazione nella tratta fra Orbetello e Montalto di Castro, provocando il blocco della circolazione. L’interruzione ha provato diversi disagi per i viaggiatori. Alle 23, come risulta dal sito di Trenitalia, erano fermi alcuni treni.

I convogli alta velocità e intercity sono stati deviati lungo altri percorsi, mentre per i treni regionali ci sono state limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus. Un convoglio partito da Roma e diretto a Grosseto è stato bloccato a Ladispoli, i passeggeri sono stati fatti salire su un treno che ha finito la corsa a Civitavecchia. Rfi ha fatto sapere che mentre i suoi tecnici si sono “messi al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea Trenitalia si è attivata per fornire informazioni e assistenza ai passeggeri coinvolti e attivare servizi sostitutivi su strada”.