Serie A: Weekend amaro per l’Inter battuta all’Olimpico dalla Lazio

Juventus fermata in casa dalla Roma.

Nella terza giornata di campionato, subito in evidenza gli anticipi del Venerdì, con la Lazio di scena all’Olimpico contro l’Inter dell’ex Simone Inzaghi. Biancocelesti, subito in vantaggio nel primo tempo con Felipe Anderson al 40′. Lautaro Martinez risponde al 51′, ristabilendo la gara in parità. Lazio, ancora più determinata e con un gioco che porta l’Inter alle corde, soprattutto nel settore di sinistra, dove opera Di Marco.

Al 75′ Luis Alberto, porta la Lazio in vantaggio, dopo una dormita generale della difesa, colpa anche di una scelta tecnica di Simone Inzaghi, che aveva scelto Gagliardini, per arginare Luis Alberto o Felipe Anderson, i migliori nel reparto offensivo allestito da Sarri. Inter sempre più abulica e senza equilibrio in campo, Lazio, ormai padrona del gioco e intenta a capitalizzare il risultato, e ci riesce al minuto 86, con Felipe Anderson che beffa Handanovich siglando il tre a uno finale e regalando tre punti alla squadra di Maurizio Sarri, il vero direttore d’orchestra di una squadra che farà un bel campionato. Inter, statica, prevedibile, poco incisiva sulle fasce e con un campanello d’allarme per Inzaghi riguardante la cessione di Perisic e la tegola Gosens, non ancora al top. Di Marco, ha dimostrato parecchi limiti sulla fascia sinistra e tutta la squadra in generale, non ha dimostrato brillantezza e fluidità di gioco.

Seconda sconfitta consecutiva per il Monza che allo stadio Brianteo, ospita l’Udinese di Sottil. I brianzoli, vanno in vantaggio con Conelpa al 32′ minuto di gioco. L’Udinese, pareggia quattro minuti dopo con Beto, chiudendo la gara con il risultato di uno a uno, nella prima frazione di gioco. Nella ripresa, il Monza, non riesce a capitalizzare un paio di occasioni da rete e subisce il vantaggio ad opera di Udogie, al 77′. Il Tottenham, sarà contento di aver puntato gli occhi su Udogie , lo sarà ancora di più, Antonio Conte. Udinese che conquista i primi tre punti in campionato, in una trasferta delicata e Monza che si trova alla sua terza sconfitta in tre giornate con zero punti in classifica e una panchina, quella di Giovanni Stroppa, traballante.

Negli anticipi di Sabato, Juventus, bloccata in casa dalla Roma, dopo essere passata in vantaggio con Vlahovic al 2′ minuto, su uno spettacolare calcio di punizione. Juventus, che domina grazie al possesso palla, ma non riesce capitalizzare il risultato. Abraham al 69′ minuto di gioco, ristabilisce la situazione in parità su una palla inattiva che regala il pareggio alla Roma. Juventus in crescita sul piano tecnico, ma ancora lontana dalla forma migliore, sarà il caso di dire che la mancanza della Punta di Diamante come Cristiano Ronaldo, si sente e si vede.

Importante vittoria in trasferta per il Torino, nel campo della Cremonese, per due reti a uno. Granata in vantaggio con Vlasijc al 17′ e raddoppio con Radonijc al 65′. Per la Cremonese accorcia le distanze Sernicola all’80’ minuto di gioco. Torino, in una posizione di classifica alta e con un obbiettivo che sembrerebbe proprio quello dell’Europa, Cremonese con zero punti in tre gare .

A La Spezia, ospite il Sassuolo in un pirotecnico pareggio. Neroverdi, subito in vantaggio con Davide Frattesi al 27′ minuto, al 30′ lo Spezia, agguanta il pareggio con Simone Bastoni e al 49′ , nei minuti di recupero del primo tempo, Nzola, riporta in vantaggio lo Spezia. Nella ripresa, il Sassuolo, cerca il pareggio e lo trova ad opera dell’interista Pinamonti, sempre più in confidenza con il goal al 50′. Due a due e un prezioso punto per parte.

A San Siro, il Milan campione d’Italia, liquida la pratica Bologna e schiera dal primo minuto il gioiello belga Charles De Kaetelaere , suo l’assist, per il vantaggio iniziale dei rossoneri, che porta la firma di Leao al 21′ minuto. Per mister 120 milioni( follie parigine ), c’è anche un assist per Olivier Goroud che realizza il secondo goal nella ripresa al 58′. La nota positiva per i rossoneri, riguarda De Kaetelaere al suo esordio, con una prestazione positiva e tanta tecnica mostrata sotto i riflettori di San Siro. Insomma: Chi ben comincia è già a metà dell’opera.

A Salerno, nelle sfide domenicali, spicca il poker della Salernitana sulla Sampdoria. Campani in vantaggio, con Dia al 7′ minuto. Raddoppio di Bonazzoli al 16′ e nella ripresa chiudono una gara senza storia Vilhena 50′ e Botheim al 76′.

Al Bentegodi l’Atalanta batte il Verona per una rete a zero, grazie al goal dell’olandese Koopmeiners al 50′.

A Firenze, nei posticipi serali, la Fiorentina ferma il Napoli in una gara intensa, giocata a viso aperto, senza che nessuna delle due squadre abbia trovato il guizzo vincente. Napoli che si aggancia al Gruppone di testa e Fiorentina a quota cinque punti insieme alla Juventus.

Pareggio tra Lecce ed Empoli. Toscani in vantaggio al 22′ con Parisi, raggiunti al 40′ dai padroni di casa con il goal di Espeto che pareggia il conto. Primo punto in classifica per il Lecce, secondo punto per l’Empoli e per entrambe le squadre, la strada per la salvezza è lunga.