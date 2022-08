Champions League: sorteggiati i gironi a Istambul

Le urne di Istanbul non sorridono alle squadre italiane: l’Inter pesca un girone durissimo, anche il Napoli è in un gruppo difficile, e Juventus e il Milan trovano due big del calcio europeo. I nerazzurri trovano il girone più duro dell’edizione 2022/23 della Champions League: nel gruppo C se la vedranno contro il Bayern Monaco, il Barcellona e il Viktoria Plzen. Se a Milano piangono, a Napoli non ridono: gli uomini di Spalletti dovranno vedersela nel gruppo A contro Ajax, Liverpool e Rangers. La Juventus nel gruppo H affronta Psg, Benfica e Maccabi Haifa. I campioni d’Italia del Milan, unica italiana in prima fascia, guidano infine il gruppo E contro Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria.

Gruppo A: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers

Gruppo B: Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Bruges

Gruppo C: Bayern Monaco, Barcellona, Inter, Viktoria Plzen

Gruppo D: Eintracht Francoforte, Tottenham, Sporting Lisbona, Marsiglia

Gruppo E: Milan, Chelsea, Salisburgo, Dinamo Zagabria

Gruppo F: Real Madrid, Lipsia, Shaktar Donetsk, Celtic

Gruppo G: Manchester City, Siviglia, Borussia Dortmund, Copenhagen

Gruppo H: Paris Saint Germain, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa

Al sorteggio hanno partecipato le 26 squadre qualificate di diritto e le 6 vincitrici degli spareggi, per un totale di 32 squadre, suddivise in 4 fasce. Il Milan, da vincitore della Serie A, è stato sorteggiato in prima fascia. La Juve in seconda, mentre le altre due squadre italiane dalla terza fascia. Ciascun girone è composto da quattro squadre, una per ogni fascia. L’unico limite è che non possono esserci team della stessa nazione all’interno dello stesso girone, così come organici appartenenti a due Paesi in guerra tra loro, come nel caso della Russia e dell’Ucraina.

Va poi ricordato che quest’anno la fase a gironi della competizione si chiuderà prima dell’inizio del Mondiale in Qatar, che partirà domenica 20 novembre (e finirà il 18 dicembre). Qui di seguito i dettagli di tutte le giornate: