Carabinieri fanno irruzione nella casa di un ottantenne nel napoletano

L’anziano si era barricato in casa.

I Carabinieri hanno fatto irruzione nell’abitazione di Bacoli (Napoli) dove un 80enne era barricato da ieri mattina dopo aver ferito la moglie a colpi di pistola.

L’anziano è stato bloccato e la pistola recuperata e sequestrata.

L’uomo, 80 anni, aveva prima ferito la moglie con due colpi di pistola e poi si è barricato in casa.

Per ore i carabinieri sul posto hanno provato a convincerlo ad uscire.

L’anziano, secondo una prima ricostruzione, ha ferito la moglie di 77 anni con una pistola di piccolo calibro. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale: è ricoverata al “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita.

Il fatto è avvenuto in un appartamento di una palazzina al primo piano di via Terme Romane, tra le frazioni di Baia e Fusaro. L’anziano che si è barricato in casa in zona è molto conosciuto ed appena si è diffusa la notizia sul posto si è subito radunata una folla di curiosi, tenuta a distanza dai militari dell’Arma. I carabinieri stanno lavorando per indurre l’uomo a lasciare l’abitazione. Sembrava fatta, quando l’uomo è apparso sul balcone, ma poi è rientrato in casa continuando a rifiutarsi di uscire.

Dagli accertamenti realizzati dai militari, è emerso che la pistola di piccolo calibro con cui l’anziano ha sparato non sarebbe regolarmente detenuta, anche se sul punto gli accertamenti investigativi proseguono. Durante questa delicata fase di negoziazione è stato inoltre interrotta l’erogazione del gas nella palazzina di via Terme Romane dove abita al primo piano l’80enne.