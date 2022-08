Agguato in strada nel Pisano, morto un albanese

Una cittadino albanese di 36 anni è morto in seguito a una sparatoria in strada avvenuta in serata a Sasso Pisano, frazione del comune di Castelnuovo Vai di Cecina, in provincia di Pisa.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri ma dai primi riscontri pare che la vittima sia stata colpita intorno alle 19,30 mentre era a bordo della sua auto. Si cercano almeno due persone che sarebbero fuggite su un secondo veicolo.

Stando a una prima ricostruzione, la vitima sarebbe stata colpita mentre si trovava in un’auto guidata da un’altra persona, la stessa che ha percorso alcune centinaia di metri prima di raggiungere un locale pubblico dove chiedere aiuto. Le persone presenti hanno tentato invano di rianimare il 36enne ma invano.

L’agguato sarebbe avvenuto prima di cena, intorno alle 19.30 lungo una strada fuori dall’abitato e non è ancora chiaro se vi siano stati altri testimoni. Sembra però che almeno due persone, siano riuscite a fuggire a bordo di un’altra auto di colore scuro.