Guerra Russia-Ucraina, oggi vertice tra Zelenskyn, Guterres e Erdogan

Oggi a Leopoli in Ucraina il vertice tra Zelensky, Erdogan e Guterres. Intanto la Cina annuncia l’invio di truppe in Russia, per esercitazioni congiunte: “Nessun legame con l’attuale situazione internazionale e regionale”, specifica Pechino. Fitch alza il rating dell’Ucraina a CC. Le tensioni tra Serbia e Kosovo: Borrell riceve oggi a Bruxelles i leader Vucic e Kurti. Intanto, continuano i bombardamenti su Kharkiv: colpito palazzo, almeno sette morti.

La Russia accusa l’Ucraina di preparare per domani “una clamorosa provocazione” alla centrale nucleare di Zaporizhzhya durante la visita in Ucraina del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. Lo ha affermato, parlando con i giornalisti, il ​​rappresentante ufficiale del Ministero della Difesa russo il tenente generale Igor Konashenkov.

Secondo Konashenkov l’obietto del “regime di Kiev” è quello di accusare la Russia “di aver creato un disastro causato dall’uomo a questa centrale elettrica”. Il portavoce russo ha sostenuto che le suddivisioni della 44a brigata delle forze armate ucraine (APU) stanno pianificando di lanciare attacchi di artiglieria sul territorio intorno alla centrale nucleare da postazioni di tiro situate nella città di Nikopol.