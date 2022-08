Svaligiata la casa dei suoceri dell’attaccante del Sassuolo, Domenico Berardi

La casa dei suoceri del calciatore Domenico Berardi è stata svaligiata dai ladri nella serata di venerdì 12 agosto, intorno alle 22.45. Il furto, con un bottino da quantificare, è avvenuto a alle porte di Sassuolo, in provincia di Modena. La notizia è stata diffusa sui social con un sfogo da parte di Francesca Fantuzzi, la moglie del giocatore neroverde, punto di forza del Sassuolo e della nazionale di Mancini.

Nel post la donna ha denunciato l’accaduto segnalando che uno dei ladri è ben visibile nelle riprese delle telecamere di sicurezza e sottolineando come ormai nessuno tenga più nulla di prezioso dentro casa. Al momento del furto la moglie di Berardi era al mare insieme al figlio e ai genitori proprietari dell’abitazione. Sul posto, dopo che è scattato l’allarme, si è recato anche il calciatore, avvertito dalla Polizia.

Francesca Fantuzzi su Instagram ha scritto: “Questa è una storia per i nostri amici ladri, che sicuramente ci seguite sui social e sapevate che eravamo tutti quanti via. Volevamo dirvi che siete delle m…e, che purtroppo uno di voi è tanto visibile e si riesce a vedere il volto. Tutti i filmati sono stati dati alla Polizia”. La donna ha concluso: “Trovo questa cosa schifosa, entrare in casa di qualcuno, come non sapeste che le persone non tengono più nulla in casa, entrate giusto per far casino a cercare non si sa cosa. Speriamo di non vedervi mai più. E poi ancora che cercate soldi sotto al materasso?”.