Morto 11enne travolto da un’auto, l’automobilista si costituisce

L'automobilista 22enne era privo di patente, denunciato per omicidio stradale e fuga.

Un bambino di 11 anni (ne avrebbe compiuti 12 a dicembre), di origini egiziane, è stato travolto e ucciso mentre era in sella alla sua bicicletta la notte scorsa in via Bartolini, in zona Certosa, a Milano. Dopo l’impatto il conducente dell’auto è fuggito senza soccorrere il ragazzino, che è morto sul colpo poco lontano dal negozio in cui lavora il padre. Alcune ore dopo, alle 4.30, il responsabile si è costituito: si tratta di un 22enne. E’ stato denunciato per omicidio stradale e fuga.

Sono in corso gli accertamenti della polizia locale per determinare se il ragazzo guidasse in stato di ebbrezza. Da quanto trapela inoltre il 22enne sarebbe privo di patente. Si tratta di un particolare che emerge da fonti della procura.

Il giovane avrebbe sostenuto di non aver compreso quanto accaduto e di essere fuggito perché senza patente. Ventenne di origine marocchina, è risultato negativo all’alcol test, mentre si attendono gli esami tossicologici. Non aveva mai conseguito la patente ed era alla guida di un’auto intestata a una società.

Il padre della vittima, vedovo da un anno, era nel bar ristorante che gestisce in via Bartolini, nei pressi del quale è accaduta la tragedia. Il bambino è stato trovato a una ventina di metri dal punto dell’investimento.