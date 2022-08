Coppa Italia: Eliminate cinque squadre di Serie A

Prime battute iniziali, per gli impegni ufficiali e stavolta si fa sul serio. I trentaduesimi di finale valevoli per la Coppa Italia, mettono in risalto l’eliminazione di ben cinque squadre di serie A ad opera di altrettante squadre del campionato cadetto che non hanno fatto sconti alle avversarie, sul piano del gioco e sul piano dei goal.

Il Sassuolo, cade sotto i colpi del Modena, squadra cadetta e molto pimpante che passa subito in vantaggio con Falcinelli, raddoppia con Mosti e subisce un rigore nel finale del primo tempo. Berardi, non è ancora al top, nonostante il rigore trasformato, il Sassuolo non riesce a carburare, lasciando spazio ai “Canarini” di fare gioco e siglare il tre a uno, ancora con con Mosti. Inutile il lampo di Ayhan, nel finale. Sassuolo da rivedere, Modena promettente e pronto per la scalata verso la massima serie.

Il Lecce di Baroni, prende tre goal dal Cittadella in una delle gare giocate con la massima intensità di gioco e a viso aperto. Lecce seppur sconfitto, molto in palla, con gravi lacune nel reparto arretrato, ma non nella fase offensiva che mette in mostra, l’uomo migliore: Strefezza, che regala il vantaggio ai giallorossi, superati poi dal Cittadella con una clamorosa rimonta.

Qualcuno direbbe clamoroso al Bentegodi, sì, purtroppo è così. L’Hellas Verona, fallisce il primo obbiettivo della stagione e incassa un sonoro quattro a uno in casa dai cadetti del Bari. La gara, mostra i limiti della squadra di Cioffi, logicamente impegnata per la prossima stagione tra salvezza e centroclassifica. L’Analisi tecnica non lascia scampo all’undici allenato da Cioffi, che tanto bene aveva fatto a Udine centrando la salvezza e tanto male, è partito a Verona, una piazza difficile e molto esigente. Nel mercato, la dirigenza scaligera, sta provando a portare in Arena, il centrocampista olandese Strootman, in forza al Marsiglia. Sul fronte cessioni, pesano sul piano tattico, come si è già visto, le partenze di Casale, Cancellieri ,Simeone e Caprari. Potrebbero fare le valigie anche l’esterno ceko Antonin Barak e Ivica Ilic . Il Bari, centra il primo importante obbiettivo stagionale, mostrando l’abilità del mattatore Cheddira.

La Salernitana cade sotto i colpi del Parma, altra cadetta impregnata nella scalata alla Serie A. Anche per i campani, si tratta di un inizio di stagione in salita e di una prestazione deludente per i ragazzi allenati da Nicola. Il Parma, strappa il biglietto per i sedicesimi e ringrazia Camarà per il vantaggio e Mihaila per il raddoppio. La difesa della Salernitana, si avvicina all’avvio di campionato con diversi problemi da risolvere in fase di impostazione e copertura. Il Parma, sa già qual’è l’obbiettivo stagionale: La Seria A.

Nostalgia di Serie A, per molte squadre cadette come Bari, Parma , Modena , a cui si aggiunge anche la Spal che elimina l’Empoli per due reti a uno. In questo avvio di stagione ormai alle porte, non può che delinearsi una partenza già in salita per i toscani, eliminati al primo turno di Coppa Italia. In settimana il tecnico empolese Zanetti, dovrà rivedere l’assetto della squadra. Unica magra consolazione, la marcatura del nuovo acquisto in attacco , Cambiaghi. Per la Spal, partenza positiva e tanto ottimismo per la nuova stagione cadetta.

Partenza amara per la nuova stagione di Serie A, per le cinque squadre della massima serie, eliminate dalle promettenti cadette. Tra le vincenti, le squadre che hanno dato una buona impressione sarebbero il Parma, il Bari pronte a riprendere nuovamente la scalata verso la Serie A. in questo primo turno, sul piano del gioco Sassuolo e Hellas Verona le peggiori. Promosse, Bologna, Cremonese, Sampdoria-seppur di misura e soffrendo con la Reggina– Torino, nettamente e tecnicamente superiore al neopromosso tra i cadetti, Palermo e il Monza, bravo a gestire un pirotecnico Frosinone