Serie A: mancano solo sei giorni, tra amichevoli e colpi di mercato continuano le prove tecniche

Mancano esattamente sei giorni alla partenza del campionato di Serie A e si continua ancora con i colpi di mercato e le amichevoli. Tra sonore batoste e rumors di calcio mercato si comincia con l’Inter che ne prende quattro dal Villareal del temerario Unay Emery. La Juventus, se la gioca con l‘Atletico Madrid e basta semplicemente citare il goal dell’ex Alvaro Morata al minuto 14. E sì, poco importa se si tratta di un’amichevole d’Estate, ma oltre ad essere una prova tecnica di serie a, è anche una prova tecnica di Champions League, uno degli obbiettivi principali della vecchia signora, da anni pioniere della massima competizione europea.

L’Inter di Simone Inzaghi, si presente con un bilancio negativo, cosa ancora più importante riguarda ancora una volta il calciomercato con le richieste dei club inglesi per i gioielli Dumfries e Casadei – quest’ultimo supervalutato dalla dirigenza nerazzurra, si parla di venti milioni per il suo cartellino che fa gola al Chelsea– per l’olandese la richiesta del club milanese sarebbe di cinquanta milioni nei confronti del Chelsea che oltre a Casadei, avrebbe puntato l’esterno olandese. L’Inter dal canto suo, vorrebbe far cassa con la cessione di un big e scongiurata la partenza di Milan Skriniar, potrebbe essere proprio Dumfries a fare le valigie nel caso in cui da Londra decidessero di scucire quei cinquanta milioni richiesti. In alternativa a Dumfries, il club nerazzurro, avrebbe spostato l’attenzione verso l’esterno belga Timothy Castagne in forza al Leicester ed il cui costo del cartellino si aggira intorno ai ventotto milioni di euro.

La Roma, riesce a portare alla corte di Josè Mourinho, il centrocampista olandese Georginio Wijnaldum dal Paris Saint Germain. I dettagli dell’operazione, prevedono la formula del prestito e il diritto di riscatto al termine della stagione 2022-2023, nel frattempo il centrocampista olandese si è già messo a disposizione dello Special One in vista dell’impegno della prima giornata di serie a che vedrà i giallorossi ai nastri di partenza, con il primo test in trasferta contro la Salernitana. Sul fronte cessioni, il club capitolino ha concluso la trattativa riguardante il trasferimento del centrocampista francese Jordan Veretout, all’Olimpique Marsiglia per la cifra di undici milioni di euro più quattro di bonus, che andranno nelle casse della Roma. Sul fronte parametri zero, il Gallo Andrea Belotti, potrebbe arrivare nella capitale entro la prossima settimana. Il ds giallorosso Thiago Pinto, sta cercando una sistemazione per l’attaccante uzbeko Eldor Shomurodov sempre più vicino al Bologna si Sinisa Mihailovic.

Il Milan, si gode le prestazioni – seppur in allenamento – della sua nuova fiamma Charles de Ketelaere. Per il centrocampo, il club rossonero ha visto sfumare all’orizzonte l’arrivo del centrocampista portoghese Renato Sanchez -sarebbe stato un ottimo acquisto- ai nastri di partenza Pioli, dovrà puntare sulla giovane promessa Tommaso Pobega, per il resto si attende finalmente la prima di campionato a San Siro, dove arriverà l’Udinese.

La Juventus, cerca il vice Vlahovic, occhi puntati sempre sul pupillo Alvaro Morata. Per il centrocampo è sempre aperta la trattativa che dovrebbe portare in bianconero, il centrocampista argentino Leandro Paredes, il cui costo del cartellino si aggira sui venti milioni di euro. La trattativa finora è in una fase di stallo, in quanto l’incontro tra domanda e offerta, non convince entrambi le parti. Ma il club parigino, dovrebbe ammorbidirsi di fronte alle richieste del club bianconero, in quanto a Parigi chiudono per Fabian Ruiz in arrivo dal Napoli. il centrocampista spagnolo ha lasciato Napoli alla volta del club parigino per la cifra di venticinque milioni di euro.

Sempre all’ombra del Vesuvio si tratta per l’arrivo del portiere costaricano Keylor Navas ,affare che potrebbe rientrare nell’orbita dell’affare Fabian Ruiz, nel frattempo dai rumors, pare che la società azzurra, sia interessata al centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini il nome che da tempo è sul taccuino di Mister Spalletti per la mediana di centrocampo, in futuro non è escluso un incontro tra i dirigenti partenopei e nerazzurri per una trattativa che dovrebbe aggirarsi su una cifra di venti milioni di euro, già considerati eccessivi dalla neopromossa Monza e trattabili per il Napoli che nei prossimi giorni, dovrebbe formulare un’offerta. Sul fronte attaccanti, tiene ancora banco, la trattativa con il Sassuolo per portare l’attaccante Raspadori in azzurro.

L’Atalanta fa poco rumore, sembra quasi che non si parli della Dea che qualche anno fà, tentò l’impresa in Champions League. La riconferma di Gasperini, fa ben sperare e con l’inizio del campionato alle porte, l’undici bergamasco si prepara alla lunga corsa verso la qualificazione in Europa. Poco importa, se la Fiorentina di Italiano, ha strameritato la qualificazione in Conference League, fatto sta che tra acquisti e cessioni la società bergamasca, sulla carta dovrebbe centrare l’Europa che conta. Sul fronte arrivi, c’è entusiasmo per l’arrivo dell’attaccante Ademola Lookman, dal Lipsia via Leicester, l’attaccante nigeriano molto apprezzato da Gasperini per la duttilità nel fronte offensivo, dovrebbe essere la punta di diamante dell’Atalanta, mentre a centrocampo spicca l’arrivo del mediano brasiliano Josè Ederson dovrebbe rinforzare un reparto, già completo e con buone prospettive future. Sai tratta con l‘Inter per Pinamonti e con la Roma per El Sharawi, quest’ultima trattativa, sembrava in dirittura d’arrivo, ma le richieste del club giallorosso, non sono consone al bilancio nelle casse atalantine. Per Pinamonti, c’è troppa distanza tra domanda e offerta – si sa, l’Inter cede solo di fronte ad un offerta importante- potrebbe sbloccarsi la trattativa per il difensore dell‘Empoli Parisi, che potrebbe approdare a Bergamo.

La Fiorentina, fa muro sulle richieste delle big, riguardo al centrale difensivo Nikola Milienkovic. Il club gigliato, lavora per rinnovare il contratto del difensore serbo, mentre a contenderselo sarebbero Inter -nel caso in cui partisse Skriniar -e Juventus -per costruire un duo difensivo all’altezza con Bremer –la richiesta dei gigliati, si aggira intorno ai venti milioni, ma per i club interessati, sembra che la trattativa sia in una fase di stallo, al punto da costringere i viola ad accelerare i tempi per un rinnovo e un ritocco alla clausola rescissoria del giocatore serbo. Il calciomercato viola, rispecchia le esigenze del patron Commisso, con una squadra giovane rinforzata da acquisti mirati che dovrebbero fare la differenza nell’avvio di campionato. Gollini, sarebbe l’alternativa a Dragowskij , mentre Dodò sulla fascia sinistra dovrebbe rimpiazzare Biraghi , Mandragora nella mediana sarebbe la ciliegina sulla torta e occhi puntati sull’attaccante Jovic.

La Lazio di Sarri, mantiene quell’austerity, voluta dal presidente Lotito, capace di costruire una squadra che ha raggiunto l’obbiettivo dell’Europa League. Romagnoli, non sarà il salto di qualità verso la Champions, inoltre a completare il gap biancoceleste sono Cancellieri l’ala destra nel giro della nazionale azzurra e Casale il centrale difensivo del Verona. Matiaz Vecino arrivato a parametro zero, sarà la novità nella mediana di Sarri, per il resto il vero e importante test, sarà il campo di calcio.

Abbiamo cercato di delineare, un quadro generale sulle possibili protagoniste della stagione calcistica 2022-2023 . Sì, le sorelle, non sono più sette ma otto, visto che fino al settimo posto è prevista la Conference League, che nella scorsa stagione ha visto protagonista la Roma di Josè Mourinho. Quest’anno ai nastri di partenza , i campioni in carica del Milan, la Juventus in cerca di ricatto , l’Inter consolata per la Super Coppa e la Coppa Italia. Il Napoli, sarà orfano di Insigne, ma ci riproverà comunque per il piazzamento Champions. La Juventus, cercherà riscatto e gloria su tutti i fronti, mentre la Roma, sarà la vera rivelazione della Serie A. E se la Lupa, fosse una delle candidate allo scudetto? In ogni caso, tutto sarà scritto nel libro del calcio.