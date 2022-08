MotoGp Gran Bretagna: a Silverstone Bagnaia centra la quarta vittoria stagionale

Il MotoGp ricomincia dopo la pausa estiva ma a vincere è ancora Francesco Bagnaia, che dopo Assen a giugno fa il bis in Inghilterra, dove nel circuito di Silverstone mette a segno la sua quarta vittoria stagionale. Il pilota del team ufficiale Ducati resiste all’attacco finale di Maverick Vinales e si avvicina in classifica generale a Fabio Quartararo, che oggi si ferma all’ottavo posto.

Super vittoria dunque di Bagnaia davanti a Vinales e Miller. Buono anche il quarto posto di Bastianini. Zarco, in pole position, è caduto dopo pochi giri e Bagnaia ha attaccato dall’inizio Miller e Rins, portandosi in testa alla gara. Da lì è stato bravo a gestire un margine di sicurezza minimo e resistere agli attacchi di Vinales, che nel finale di gara ha sfiorato la vittoria, superando Bagnaia al penultimo giro. Pecco però non si è dato per vinto e ha sfruttato la scia di Vinales per risuperarlo e tagliare per primo il traguardo.

“Considero questa vittoria la mia migliore, non è mai semplice ma abbiamo sofferto”, ha detto Bagnaia, che ha voluto poi ringraziare anche i suoi trainer Valentino Rossi e Casey Stoner. “Non è stato semplice, per tutto il weekend abbiamo avuto problemi con l’aderenza del posteriore — spiega il pilota Ducati — oggi abbiamo fatto un passo avanti usando la gomma dura, ma mi mancava qualcosina che abbiamo trovato in gara. Ringrazio tutto il mio team”.