Palamento iracheno occupato dai sostenitori del leader sciita Muqtada al-Sadr

I sostenitori del potente leader sciita iracheno Muqtada al-Sadr hanno eretto tende e si stanno preparando per un lungo sit-in al parlamento iracheno, aggravando una situazione di stallo politico durata mesi.

Sabato, i sostenitori del tizzone al-Sadr si sono fatti strada nella camera legislativa per la seconda volta in giorni, dopo che le elezioni di ottobre non sono riuscite a portare alla formazione di un governo.

“I manifestanti annunciano un sit-in fino a nuovo avviso”, ha affermato il movimento di al-Sadr in una breve dichiarazione ai giornalisti portata dall’agenzia di stampa statale INA. A quasi 10 mesi dalle elezioni di ottobre, l’Iraq è ancora senza un nuovo governo nonostante gli intensi negoziati tra le fazioni. La formazione del governo nel paese ricco di petrolio ha comportato negoziati complessi da quando l’invasione del 2003 guidata dagli Stati Uniti ha rovesciato Saddam Hussein. I sostenitori di al-Sadr, che un tempo guidavano una milizia contro le forze governative statunitensi e irachene, si oppongono alla scelta di primo ministro del blocco sciita filo-iraniano rivale: Mohammed Shia al-Sudani.

Il posto va convenzionalmente a una figura della maggioranza sciita irachena. “Non vogliamo il signor al-Sudani”, ha detto un manifestante, Sattar al-Aliawi, un funzionario pubblico di 47 anni. Ha detto all’agenzia di stampa AFP che stava protestando contro “un governo corrotto e incapace” e che avrebbe “dormito qui” nei giardini del parlamento. “La gente rifiuta totalmente i partiti che hanno governato il paese per 18 anni”, ha detto.

Domenica mattina i manifestanti hanno celebrato il mese musulmano di Muharram con canti religiosi e pasti collettivi. “Ci aspettavamo il meglio, ma abbiamo avuto il peggio. I politici attualmente in parlamento non ci hanno portato nulla”, ha detto all’AFP Abdelwahab al-Jaafari, 45 anni.

I volontari hanno distribuito zuppa, uova sode, pane e acqua ai manifestanti. Alcuni passavano la notte all’interno del parlamento con le coperte stese sui pavimenti di marmo. Altri sono andati nei giardini, su stuoie di plastica sotto le palme. Il blocco di Al-Sadr è emerso dalle elezioni di ottobre come la più grande fazione parlamentare, ma era ancora lontano dalla maggioranza, causando il vuoto politico più lungo nel paese dal 2003. A giugno, i 73 legislatori di al-Sadr hanno lasciato i loro seggi in una mossa vista come un tentativo di fare pressione sui suoi rivali per accelerare la formazione di un governo. Ciò ha portato un blocco pro-Iran, il Coordination Framework, a diventare il più grande in parlamento, ma non c’era ancora alcun accordo sulla nomina di un nuovo primo ministro, presidente o gabinetto.

La manifestazione di sabato è arrivata tre giorni dopo che folle di sostenitori di al-Sadr hanno fatto breccia nella Green Zone ed sono entra nella legislatura mercoledì .