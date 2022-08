Calciomercato: finalmente arriva la fumata bianca per Charles de Ketelaerer

Che derby sarà con l'Inter?

La rassegna estiva del Calciomercato, non smette mai di stupire per quanto riguarda gli acquisti e le cessioni dei big. I fari, ancora una volta dovrebbero essere puntati sulla Milano rossonera, dove con ansia finalmente si attende l’arrivo di Charles De ketelaere.

La lunga telenovela estiva, si è conclusa con una fumata bianca, tra i dirigenti del Milan e quelli del Bruges. L’accordo si è concluso sulla cifra di 32 milioni di euro, più tre di bonus, che andranno a rinforzare le casse della società belga. Il giocatore belga, arriverà a Milano nella prossima settimana per sostenere le visite mediche e iniziare la sua nuova avventura nelle file del Milan campione d’Italia in carica.

Classe 2001, Charles de Ketelaere è un prodotto del vivaio giovanile del Club Bruges. Il suo esordio è datato nel settembre del 2019, quando in coppa del Belgio, esordisce con la maglia del Bruges impegnato contro il modesto Francs Borains. Gara vinta tre a zero, dagli Orsi di Fiandra. Inizia così l’esordio per il giovane De Ketelaere, che nel giro di tre anni, verrà paragonato a Kevin De Bruyne . Il tecnico del Bruges, Philippe Clement, ne scopre e intuisce le doti e nella stagione 2020-2021, riesce a collezionare 45 presenze e 6 reti, impreziosite dalla conquista del campionato belga.

L’esordio in nazionale, corrisponde al Novembre del 2020, nella gara amichevole contro la Svizzera. La sua consacrazione in nazionale, arriva il 10 ottobre del 2021, nella finale per il terzo posto della Uefa Nation League, disputata tra Italia e Belgio e vinta dagli azzurri, grazie ai goal di Barella e Berardi e con un goal a quattro minuti dalla fine di De Ketelaere.

Stefano Pioli, tecnico del Milan, può finalmente contare sulle doti del terzo acquisto più caro tra gli Under 23 della storia del Milan. Trequartista nato, il giovane calciatore belga, può ricoprire diversi ruoli nel reparto offensivo rossonero : Ala tattica, prima o seconda punta(grazie ai piedi buoni da assist man) trequartista alle spalle dell’unica punta coadiuvato dagli esterni d’attacco. Musica per le orecchie di Pioli, che potrebbe utilizzarlo come collante tra attacco e centrocampo, un ruolo che il belga ha ricoperto nelle file del Bruges.

I dirigenti milanisti, dopo l’acquisto di Origi dal Liverpool, chiudono un altro importante affare nel panorama calcistico europeo. Una scommessa e un investimento che vale la pena fare. Per il giocatore, si parla già di un quinquennale e secondo indiscrezioni, vestirà la maglia numero dieci, proprio quella maglia, lasciata libera da Hakan Chalanoglu, trasferitosi all’Inter la scorsa stagione.

Sul fronte Inter, niente arrivi di rilievo a parte il ritorno di Romelow Lukau-altro importante nazionale belga che si ritroverà da avversari nei derby della Madonnina Salemaekers e De Ketelaere, segno inequivocabile, di un derby che parlerà fiammingo-ma si lavora sul rinnovo di contratto dello slovacco Milan Skriniar. Si parla su un allungamento di contratto che prevede un ingaggio di sei milioni l’anno, fino al 2025.

Nell’amichevole contro il Lione, i nerazzuri in svantaggio di due goal, mostrano i progressi con le marcature di Barella e Lukaku, finalmente in goal in una gara amichevole. Simone Inzaghi, in questa preparazione precampionato ha potuto raccogliere informazioni tecniche sulla condizione della squadra e sulla condizione fisica di ogni singolo giocatore. Gli inserimenti di Aslanij e qualche giovane di grandi speranze, non hanno dato ancora i risultati sperati, considerando che i big come Dumfries, Barella, Borzovic, Chalanoglu, Di Marco (schierato sulla corsia di sinistra al posto di Gosens non ancora al Top) e la coppia LuLa,-in fase di rodaggio, per trovare intesa e condizione fisica-stanno ritrovando strada facendo, la miglior condizione in vista del primo impegno ufficiale riguardante la prima giornata di Serie A.

Per il momento, la Milano calcistica, si prepara all’avvio si stagione. Il Milan porta diverse novità nel quadro offensivo , mentre l‘Inter, ha cambiato ben poca cosa, a parte l’arrivo di Aslanij a centrocampo e Lukaku in attacco, sembra che la dirigenza nerazzurra, non sia riuscita a colmare il Gap del Milan? Eppure quest’Inter è sempre uguale a quella della scorsa stagione, con il ritorno di Lukaku l’attacco dovrebbe avere più peso, vista l’esperienza e il fiuto del goal, che possiede l’attaccante belga. Sulla sponda rossonera il quadro offensivo prevede un volume di fuoco non indifferente, con Ibrahim Diaz sulla trequarti e De Ketelaere, all’ala destra e Leao a Sinistra con Origi di punta, dovrebbe già essere una candidata allo scudetto. L’ultimo verdetto, lo dirà il campo di gioco, per il momento, benvenuto in Italia Charles De Ketelaere.