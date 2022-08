Attraversano i binari e vengono investite dal treno a Riccione

Due ragazze, ancora non identificate, sono state investite e uccise da un treno dell’Alta Velocità in transito alla stazione di Riccione (Rimini) e diretto verso Milano.

È successo intorno alle 7 di questa mattina e, dalle prime informazioni, le due giovani sono state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari, barcollando.

il traffico ferroviario è stato sospeso tra Rimini e Cattolica, in direzione Ancona. Predisposti i servizi sostitutivi ai treni regionali con degli autobus. Accertamenti sono in corso da parte della Polizia Ferroviaria: emerge che il treno Freccia 9802, in transito da Pescara verso Milano, non aveva fermate alla stazione di Riccione.

Gli accertamenti della Polfer di Bologna si concentrano anche sulla verifica delle telecamere della stazione per capire cosa sia accaduto. Saranno inoltre ascoltati i testimoni presenti in stazione.

“Stavo caricando il distributore delle bibite, erano circa le 6.30/6.40 quando mi si è avvicinata una bellissima ragazza vestita di nero che mi chiede qualcosa ma ho subito capito che non era in sè”, racconta all’Agi il gestore del bar della stazione di Riccione. “Mi ha detto – prosegue – che non aveva soldi e che le avevano rubato il telefonino. Successivamente si è allontanata di due metri e si è incontrata con una sua amica vestita di verde e con gli stivali in mano quando all’improvviso si sono dirette al binario 2 dove era fermo il treno per Ancona. Quando ho capito cosa volessero fare ho urlato, tutti dietro di me hanno urlato, poi ho sentito il fischio fortissimo del treno e una botta tremenda. Poi non ho capito più nulla, tutti urlavano”.

Sul posto anche la sindaca di Riccione Daniela Angelini. “È stato un brutto risveglio, sia come prima cittadina che come mamma”, ha detto. “È una tragedia. Sono in corso indagini, l’identità dei due corpi non è ancora stata accertata. Sono nei panni di quei genitori che sono in ansia poiché le figlie non sono ancora rientrate. Siamo sgomenti”, ha aggiunto.