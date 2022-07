Resti umani nell’Adigello apparterrebbero a un uomo di 60 anni

Giallo macabro in provincia di Rovigo, dove nella giornata di giovedì sono affiorati i pezzi del corpo di un uomo, chiusi dentro sacchi neri per l’immondizia dopo essere stati gettati nel canale Adigello, nel Polesine, un corso d’acqua che si stacca dall’Adige e viene usato per l’irrigazione.

Secondo il primo responso dell’autopsia sul cadavere, che non è stata ancora completata, vittima sarebbe un uomo di circa 60 anni. L’anatomopatologo, al momento, non si è espresso né sull’etnia, né sulle armi che sarebbero state usate per l’omicidio e per fare a pezzi il corpo.

Intanto stamani, su disposizione della Procura di Rovigo, sono riprese le ricerche da parte dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco dei resti mancanti del cadavere. Per ricomporre il corpo manca, in particolare, la gamba destra. Con un gommone i pompieri stanno scandagliando il canale (un corso d’acqua che serve all’irrigazione dei campi) alla ricerca di ulteriori elementi utili alle indagini.

L’area interessata dagli accertamenti comprende i comuni di Badia Polesine, Lendinara e Villanova del Ghebbo. Giovedì per prima era stata trovata la gamba sinistra, poi in altri sacchi rivenuti nel corso delle ricerche il tronco e la testa, infine in un tratto diverso del canale le due braccia.

In seguito a questi ritrovamenti la Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo per omicidio. La vicenda fa tornare alla mente un simile macabro ritrovamento di un cadavere, ritrovato senza testa il 4 aprile scorso sulla sponda del Po a Occhiobello (Rovigo), in un borsone nero. In quell’occasione si ritenne che il cadavere fosse quello di una giovane donna, di cui erano stati trovati anche i vestiti. L’identità della vittima però non è stata finora mai accertata.