Dybala day: romanisti in delirio all’Eur, tutti pazzi di Joya

Tutti pazzi per Paulo Dybala a Roma. Dopo la conferenza stampa di oggi pomeriggio, questa sera alle ore 21 (come il suo numero di maglia) l’attaccante argentino classe 1993 ex Juventus è stato presentato davanti a quasi 10mila tifosi giallorossi. Presente anche l’allenatore José Mourinho.

Con un filo di commozione non troppo nascosta, Paulo Dybala ha parlato direttamente ai tifosi della Roma dal palco allestito a Palazzo Fendi in zona Eur: “Ciao Roma, grazie mille per tutto. Come ho detto oggi, ero molto curioso di conoscervi. Ho giocato tante volte contro e farlo a Roma è sempre stato difficile, sia per la squadra che per ciò che fate voi da fuori. Avere il privilegio di poter sentire il vostro affetto e calore mi dà voglia di entrare all’Olimpico e venire sotto la curva con tutti voi”.