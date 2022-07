Twitter ottiene un processo rapido contro Elon Musk

Il tribunale del Delaware ha detto sì alla richiesta di Twitter per un processo rapido contro Elon Musk. La decisione è uno schiaffo per il patron di Tesla, che premeva per un processo non prima di febbraio, mentre Twitter ha chiesto un procedimento rapido con inizio a settembre.

Il tribunale del Delaware ha stabilito invece che il processo di Twitter contro l’imprenditore si terrà in ottobre e la Corte prevede che ci vorranno cinque giorni per arrivare alla sentenza. La società che cinguetta ha fatto causa a Musk per costringerlo ad acquistare Twitter al prezzo stabilito di 44 miliardi di dollari, dopo che aveva deciso di rinunciare all’accordo.

La società e il patron di Tesla si sono affrontati per la prima volta oggi in tribunale, dove Twitter in aula ha accusato Musk di “tentato sabotaggio”. “Sta facendo del suo meglio per denigrare Twitter, per metterla in pericolo per cercare di svincolarsi dal contratto che ha promesso di onorare”, ha detto Bill Savitt, legale della società che cinguetta.