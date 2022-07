Si è costituito il 15enne che ha ucciso un 17enne a San Severo

Un ragazzo di 17 anni, Francesco Pio D’Augelli, è morto dopo essere stato accoltellato all’addome a San Severo, in provincia di Foggia. La polizia aveva subito indirizzato le indagini verso un 15enne che risultava irreperibile: in tarda mattinata il ragazzo, ritenuto responsabile dell’omicidio e che aveva discusso con la vittima per una ragazza, si è costituito.

Il 17enne era stato ritrovato sull’asfalto a poche decine di metri da casa sua, in via Lucera. Aveva una profonda ferita al fianco sinistro. Dopo aver ricevuto la coltellata, avrebbe percorso qualche decina di metri prima di accasciarsi al suolo. Sono stati alcuni passanti ad allertare i soccorsi. Gli operatori del 118 hanno portato il ragazzo in ospedale, ma il 17enne è arrivato alla struttura già senza vita.

La polizia si era subito messa alla ricerca di un ragazzo di 15 anni, che risultava irreperibile da ieri sera. In tarda mattinata il ragazzo si è costituito. Da quanto è emerso, sembra che i due avessero già litigato in passato. Al centro delle discussioni la fidanzatina del 17enne, alla quale il 15enne avrebbe dato fastidio. In particolare, ci sarebbe stato un litigio sabato scorso e il 15enne avrebbe minacciato di morte il ragazzo più grande. I due si sarebbero poi riaffrontati ieri sera.