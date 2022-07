Padre e figlio muoiono annegati in mare a Fano

E’ stato individuato poco fa il corpo del bambino di 8 anni, disperso da stamane, dopo che era andato a fare un bagno con il padre, poi annegato, e il fratello 13enne, ora in ospedale. Il corpo è stato individuato nei pressi di una scogliera. Causa della tragedia il forte vento e le cattive condizioni del mare.

Intorno alle 7.30 padre, madre e due figli sono scesi in spiaggia: il genitore e i due ragazzi sono andati in acqua, ma sono stati travolti dalle onde alte e dalla forte corrente, senza riuscire a tornare a riva. E’ stata la mamma a dare l’allarme. L’altro figlio della coppia, ricoverato nel reparto di pediatria dell’ospedale Salesi di Ancona, è in buone condizioni di salute e respira in maniera autonoma.

I primi a intervenire sono stati i bagnini e i gestori di Bagni Crida, ma per il capofamiglia non c’è stato nulla da fare: il suo corpo è stato ritrovato tra gli scogli. Individuato il figlio dodicenne, rianimato e trasferito all’ospedale . Ancora in corso le ricerche dell’altro figlio di 8 anni, che al momento risulta disperso. Nel tentativo di individuare il bimbo stanno operando i mezzi navali e aerei della capitaneria di porto e guardia costiera e i sommozzatori dei vigili del fuoco e della guardia costiera.