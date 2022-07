Tutti i bonus fiscali per difendersi dal caldo estivo

Le calde temperature estive non lasciano tregua e spingono ad acquistare condizionatori e tende per ottenere refrigerio nelle proprie abitazioni. Dal climatizzatore alle tende, sono previste detrazioni fiscali che aiutano ad affrontare le spese ottenendo agevolazioni.

Il Bonus climatizzatore è un’agevolazione fiscale per chi ha acquistato un condizionatore o per chi deve sostituire il vecchio impianto con uno nuovo, che sia a pompa di calore o a risparmio energetico, appartenente a una classe energetica migliore del precedente.

L’incentivo, inserito all’interno della Legge di Bilancio, permette di ottenere una detrazione fiscale del 50% o del 65% a seconda che si faccia ricorso al Bonus ristrutturazione e Bonus Mobili (quindi al 50%) o all’Ecobonus (al 65%).

Se si sta effettuando un intervento di manutenzione straordinaria in casa, e si sta utilizzando il Bonus ristrutturazione, si ha diritto ad avere una detrazione fiscale, pari al 50%, per l’acquisto di un nuovo condizionatore a pompa di calore.

Se si stanno portando avanti lavori di riqualificazione energetica, utilizzando l’Ecobonus, è possibile ottenere una detrazione maggiore. Questa sale al 65% se si acquista un nuovo climatizzatore con pompa di calore, da usare sia per la climatizzazione estiva sia invernale, ad alta efficienza energetica. Questa detrazione è applicabile anche se si sostituisce un impianto che appartiene a una classe energetica inferiore.

Il bonus può essere richiesto o come sconto immediato oppure come rimborso Irpef, indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi. Per poterne usufruire non è necessario avere un’esenzione Isee.

È possibile richiedere detrazioni fiscali anche per le strutture che riducono l’ingresso del sole in casa come tende e veneziane.

Il Bonus tende da sole è un’agevolazione che rientra nei lavori dell’Ecobonus al 50% e del Superbonus al 110%. L’incentivo consiste in una detrazione del 50% su una spesa massima di 60mila euro, su singola abitazione, per comprare strutture che schermino il sole. È valido fino al 31 dicembre 2022.

Il costo massimo al metro quadrato è di 230 euro per ogni tenda. Come riportato da Repubblica, il bonus spetta per tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci ma anche persiane, avvolgibili, zanzariere e tapparelle. Le strutture non devono essere liberamente montabili o smontabili. Devono essere dotate di una certificazione che attesti la riduzione del calore in ingresso nell’appartamento.

Il Bonus tende da sole permette inoltre di ottenere una detrazione del 110% se i lavori che si effettuano rientrano in quelli del Superbonus 110% per la riqualificazione energetica.