Sparatoria in un centro commerciale a Copenaghen

La polizia danese ha annunciato di aver fermato un uomo danese di 22 anni.

Terrore in Danimarca, dove una sparatoria nel grande centro commerciale Field’s di Copenaghen, ha causato vittime e persone ferite. Lo fa sapere la polizia danese, annunciando che ci sono “diversi morti”. “Una persona è stata arrestata in relazione alla sparatoria”, hanno annunciato le forze dell’ordine via Twitter, precisando che si tratta di un uomo danese di 22 anni.

“Sono stati sparati colpi e diverse persone sono state colpite. Lavoriamo sul posto. La gente deve restare e aspettare la polizia”, ha twittato la polizia. “Chi ha visto, sentito o filmato qualcosa, contatti la polizia a Fields o chiami il 114”. Non è esclusa nessuna possibilità, nemmeno la pista legata al terrorismo. Lo riportano i media internazionali citando la conferenza stampa della polizia, che non ha voluto fornire il bilancio dell’attacco ma le parole della sindaca della città lasciano prevedere che sia pesante: “E’ una situazione grave”.

Il sospettato avrebbe agito da solo, ha raccontato in una concitata conferenza stampa il responsabile delle forze dell’ordine nella capitale danese, Soren Thomassen. Ma gli agenti non abbassano la guardia e continuano a tenere alta l’allerta con la zona del centro commerciale, uno dei più grandi del Paese, che resta sigillata dai cordoni di sicurezza.

“Io e il mio amico eravamo all’ultimo piano del ristorante Sunset Boulevard, quando abbiamo visto molte persone correre all’improvviso verso l’uscita, e poi abbiamo sentito un botto”: è il racconto di una testimone della sparatoria al mall Field’s all’emittente TV2.

Thea Schmidt, questo il nome della testimone, ha spiegato che mentre correva verso l’uscita ha sentito altri due colpi nel centro commerciale e ha visto tutte le persone nelle vicinanze precipitarsi fuori il più velocemente possibile, tanto che sarebbero stati circa in 100 radunati fuori dall’edificio. La donna si è poi rifugiata in un appartamento vicino a Field’s. “Qui spero di essere al sicuro”, ha detto a TV 2.

Nelle vicinanze del mall teatro della sparatoria, alla Royal Arena, questa sera alle 20 era previsto un concerto del cantante Harry Styles. La Casa Reale di Danimarca, scrivono i media danesi, ha immediatamente annullato il ricevimento sulla Royal Ship Dannebrog, organizzata in occasione della conclusione del Tour de France nel Paese, dopo la notizia dell’attacco.