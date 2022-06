Guerra Ucraina, Mosca minaccia la Lituania su Kaliningrad

Alta tensione Mosca-Vilnius, isolata la città russa di Kaliningrad. La Lituania applica le sanzioni Ue e ferma i treni diretti alla città nel Baltico. Peskov: “E’ illegale”. Draghi al Senato in vista del Consiglio europeo di giovedì: “Continueremo a sostenere l’Ucraina e la linea della sanzioni a Mosca”. Il Senato ha approvato la risoluzione numero 5: nella testo si parla di iniziative di de-escalation militare e maggiore coinvolgimento delle Camere-. Gas, non scatta il livello di allarme per l’Italia.

La guerra non si ferma: dopo 118 giorni dall’inizio del conflitto, l’offensiva russa in Ucraina non accenna a placarsi. E, anzi, rischia di ampliarsi. Cresce infatti la tensione tra Mosca e Vilnius dopo la decisione di isolare la città russa di Kaliningrad, un’exclave russa in Lituania. Intanto Zelensky fa un nuovo appello all’Occidente: “Non ci abbandonate”.

È stato anche il giorno del discorso di Draghi al Senato in vista del Consiglio europeo di giovedì. “Continueremo a sostenere l’Ucraina e la linea della sanzioni a Mosca”, ha ribadito il premier. L’Aula del Senato ha approvato la risoluzione numero 5, su cui c’era il via libera del governo. A favore 219 senatori, 20 contrari e 22 astenuti. Nella testo si parla, fra l’altro, di iniziative di de-escalation militare e maggiore coinvolgimento delle Camere. Gas, non scatta il livello di allarme per l’Italia.

Kiev pubblica un sito in cui denuncia nomi e volti dei criminali di guerra russi

La piattaforma creata sul web è definita come il “Libro dei carnefici del popolo ucraino”. “Questo sito contiene informazioni dettagliate e verificate sui criminali di guerra russi. L’Ucraina farà di tutto per trovare e punire tutti”, ha scritto su Telegram Andriy Yermak, capo dello staff di Volodymyr Zelensky. Il primo nome che appare nel database è quello del generale russo Alexander Dvornikov, per le azioni “contro la popolazione civile a Mariupol”.