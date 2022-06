Bimba di 5 anni sequestra a Catania. La denuncia della madre

Una bambina è stata sequestrata nel catanese: a presentare la denuncia è stata la madre e la notizia è stata confermata dalla Procura di Catania, che ha aperto un’inchiesta. La piccola, che compirà 5 anni a luglio, sarebbe stata rapita da persone armate mentre era con un familiare a Piano di Tremestieri. La madre ha poi denunciato i fatti ai carabinieri di Mascalucia, dove abita.

La notizia del sequestro della bambina ha iniziato a girare sui social, accompagnata dalle generalità della piccola e da una suo foto. Poi è arrivata la conferma della Procura di Catania, che ha aggiunto che né l’ufficio né i carabinieri del comando provinciale e della Tenenza di Misterbianco, che indagano, “daranno al momento ulteriori informazioni”.

“Siamo in una fase delicata e non possiamo dare alcuna informazione. Può solo escludersi la finalità di riscatto”, ha detto all’Agi il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro. Sul post si legge che la bimba è “stata rapita zona Piano Tremestieri verso le 15” e che “i probabili autori” sarebbero “tre persone incappucciate a bordo di auto” di cui “non si conosce modello, colore e targa”. Secondo indiscrezioni, non confermate, i carabinieri starebbero eseguendo accertamenti su una vettura abbandonata a Tremestieri.