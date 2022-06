ATP 250: Matteo Berrettini vince il torneo di Stoccarda

Matteo Berrettini ha vinto la finale del Boss Open, torneo ATP 250 che si gioca sull’erba a Stoccarda. Il tennista italiano ha sconfitto in finale lo scozzese Andy Murray. Ci sono voluti tre set e il punteggio è stato di 6-4, 5-7, 6-3.

Il match è durato due ore e 40 minuti. Il numero uno d’Italia è stato facilitato da un problema agli addominali del due volte campione di Wimbledon nel terzo set. Per Berrettini si tratta del sesto titolo in carriera, il terzo sull’erba, il secondo a Stoccarda e il primo in questa stagione. La prossima settimana il finalista di Wimbledon 2021 difenderà il titolo al Queen’s di Londra.

Per Berrettini si trattava della nona finale in carriera proprio nel torneo che aveva già vinto nel 2019. Sabato, in semifinale il 26enne romano, numero 10 del ranking e secondo favorito del seeding, si era imposto per 7-6(7) 7-6(5), in poco più di un’ora e tre quarti di partita, sul tedesco Oscar Otte.

Il tennista romano è rientrato in campo nel tour dopo 84 giorni di stop a causa di un intervento chirurgico alla mano destra. Prima di questo torneo, il finalista di Wimbledon 2021 non giocava un match dal 16 marzo scorso, quando fu sconfitto negli ottavi di Indian Wells dal serbo Kecmanovic.

Pochi giorni dopo si era sottoposto ad un intervento alla mano destra che l’aveva costretto a rinunciare a tutta la stagione sul “rosso”, Internazionali BNL d’Italia e Roland Garros compresi. Alla fine del match di oggi Berrettini ha detto: “È l’ultima cosa che avrei immaginato, è incredibile”.

“Tornare qui, in queste condizioni – ha detto – dopo la prima operazione, non immaginavo. È stato un onore giocare con Murray”.