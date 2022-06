Disperso elicottero con 7 persone a bordo sull’Appennino tosco-emiliano

Un elicottero risulta disperso sull’Appennino tosco-emiliano, al confine tra le province di Modena e Lucca. Sono in corso le ricerche. A bordo del velivolo, un Agusta Koala, ci sarebbero 6 passeggeri stranieri e un pilota italiano.

L’elicottero era partito ieri mattina alle 9.30 dall’aeroporto di Capannori Tassignano, in provincia di Lucca, ed era diretto a Castelminio di Resana, nel Trevigiano. A confermarlo sono state fonti della Roto Cart, azienda specializzata nella produzione di carta per usi domestici: il velivolo, hanno spiegato, da tre giorni faceva la spola tra Lucca e il Trevigiano per portare alcuni buyer in azienda.

L’elicottero, secondo la ricostruzione della Prefettura di Modena, è stato rilevato l’ultima volta dai sistemi radar nella zona di Pievepelago, comune sull’Appennino emiliano a pochi chilometri dal confine con la Toscana. L’allarme è stato lanciato, dopo diverse ore dalla partenza, dall’azienda che aveva noleggiato l’elicottero per il trasporto di alcuni clienti.

Alle ricerche, coordinate dalla Prefettura e della Protezione civile regionale, partecipano vigili del fuoco, soccorso alpino e guardia di finanza, con volontari della protezione civile: stanno perlustrando la zona appenninica al confine tra le due province, in particolare la zona tra Pievepelago e San Pellegrino in Alpe. In azione sia elicotteri sia le squadre di terra. Si tratta di zone di montagne e boschi, piuttosto impervie. Inoltre, questa mattina nella zona di San Pellegrino in Alpe c’è stato maltempo: il crinale, hanno spiegato dal posto, è stato investito da una tempesta di pioggia, fulmini e grandine.