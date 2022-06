Roland Garros: Rafael Nadal conquista Parigi per la 14esima volta

Rafael Nadal conquista per la 14esima volta il torneo di tennis del Roland Garros. A Parigi il tennista spagnolo batte il norvegese Casper Ruud 6-3 6-3 6-0. Con il successo di oggi il maiorchino raggiunge quota 22 tornei dello Slam vinti, portandosi a +2 sui rivali di sempre, Roger Federer e Novak Djokovic, fermi a 20 successi.

“Non so cosa succederà nel futuro ma continuerò a provarci e a lottare”. Rafael Nadal mette subito in fuga le voci circolate alla vigilia della finale del Roland Garros su un suo possibile ritiro al termine del torneo.

Parlando durante la premiazione il fuoriclasse spagnolo, entrato nella storia del tennis con la sua fila di trofei sulla terra rossa francese, si mostra emozionato: “E’ difficile descrivere le mie sensazioni in questo momento, non avrei mai pensato di essere qui a 36 anni, a giocare ancora una volta la finale sul campo più importante della mia carriera. Grazie mille a tutti quanti. Per me è incredibile -dice rivolto al pubblico- giocare qui con voi che mi sostenete in maniera eccezionale quindi grazie davvero di cuore”.