Continuano i disagi sull’Alta Velocità: traffico bloccato tra Roma e Napoli

L’incidente ferroviario avvenuto ieri a Roma, dove una motrice di un treno della linea ad Alta Velocità ha deragliato nella galleria Serenissima, sta continuando a provocare criticità al traffico con ritardi e cancellazioni. Al momento, comunica Ferrovie dello Stato, la tratta dell’Alta Velocità tra la Capitale e Napoli resta chiusa per consentire le verifiche agli uomini della Polizia Ferroviaria, che hanno posto sotto sequestro l’area interessata dall’incidente. L’indagine dovrà chiarire le cause dell’incidente. Intanto i treni viaggiano con ritardi di oltre 90 minuti e si prospetta un weekend di fuoco in vista dei rientri dopo il ponte del 2 giugno.

I pm di Roma hanno formalmente aperto un fascicolo di indagine e disposto una consulenza tecnica. Lo scopo è effettuare in tempi relativamente brevi tutti i rilievi necessari per poter togliere i sigilli. Le operazioni richiederanno alcuni giorni, anche perché nell’impatto la motrice ha divelto un palo della luce trascinandolo al centro dei binari. Anche il Frecciarossa 9311, il treno interessato dall’incidente partito nella mattinata di ieri da Torino, è stato posto sotto sequestro. Gli inquirenti stanno analizzando il tratto di binari interessato dall’incidente e in particolare la presenza di eventuali deformazioni o di un problema agli scambi. Al momento il fascicolo è stato rubricato contro ignoti e si ipotizza il reato di delitto colposo di pericolo.

Per i prossimi giorni i treni Alta Velocità in direzione Sud saranno deviati sui percorsi alternativi via Cassino e via Formia. La scelta obbligata comporta maggiori tempi di percorrenza, che Fs stima intorno ai 100 minuti. I treni via Formia non fermano a Napoli Afragola ed è stato attivato il servizio navetta per arrivare a Napoli Centrale. I convogli diretti a Roma fermano alla stazione Tiburtina invece che Termini. Alcuni treni InterCity fermano a Campoleone. Per quanto riguarda il trasporto regionale previste riduzioni dell’offerta e limitazioni di corse. Il traffico al momento è sospeso anche sulla linea Roma-Pescara. Per il nodo di Napoli sono stati cancellati alcuni treni regionali sulla rotta Napoli-Aversa e Napoli Centrale-Villa Literno. Fs ha inviato mail ed sms a tutti i passeggeri dell’Alta Velocità avvertendo dei ritardi e dei possibili disagi e offrendo la possibilità di rinunciare al viaggio con il rimborso integrale del biglietto.