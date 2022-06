Anziani allenati più in forma dei giovani sedentari

Fare dei regolari movimenti, in base alla propria età, favorisce un equilibrato stile di vita. Il segreto dell’eterna giovinezza dei muscoli è nel praticare sport con continuità nell’arco di tutta la vita vita.

A suggerirlo è un piccolo studio dell’Institute of Sports Medicine di Copenhagen, pubblicato su The Journal of Physiology, che ha osservato come le persone con più di 68 anni che sono state fisicamente attive nel corso della vita hanno muscoli con funzionalità superiore e maggiore resistenza alla fatica rispetto alle persone inattive, anche giovani.Per scoprirlo, i ricercatori hanno preso in esame 46 uomini in salute, divisi in tre sottogruppi: 15 giovani (tra i 20 e i 36 anni di età) che non svolgevano attività fisica regolare, 15 anziani sedentari (tra i 68 e gli 82 anni) e altri 16 anziani (68-82 anni) che per tutta la vita si erano tenuti in esercizio con attività tipo calcio, tennis, ciclismo, corsa, arti marziali o nuoto. Il campione è quindi stato sottoposto a un esercizio di resistenza.

A giovani ed anziani è stato chiesto di sedersi su una sedia meccanica e di sollevare un peso attraverso l’estensione del ginocchio per valutare la funzione muscolare.La quantità di forza prodotta è stata misurata attraverso l’analisi di campioni di sangue e di biopsie muscolari su entrambe le gambe. I ricercatori hanno quindi scoperto che gli anziani che si sono tenuti in allenamento tutta la vita avevano muscoli più sani e forti rispetto a quelli dei coetanei ma anche dei giovani sedentari.

“Studi precedenti di questo genere, condotti sugli adulti, si erano principalmente concentrati su atleti/allenatori. Il nostro studio ha voluto tenere conto di un campione più rappresentativo della popolazione generale, che svolge attività fisica a livello moderato e in modo ricreativo”, spiega Casper Soendenbroe, primo autore dello studio.

Il consiglio dei ricercatori è quindi di introdurre nella propria vita fin da giovani l’abitudine all’esercizio ricreativo auto-organizzato da proseguire anche quando si è più in là negli anni, perché questo potrebbe aiutare il corpo a compensare gli effetti dannosi dell’invecchiamento. Nello stare in forma è fondamentale un modello sano di vita. Primo fra tutti una giusta alimentazione. Non dimentichiamo, che in totale oggi si contano circa 120 milioni di bambini e adolescenti obesi nel mondo.

Durante il 77/mo Congresso sull’obesità infantile, riunito a Sorrento pochissimi giorni fa, i pediatri hanno sottolineato, che l’Italia è uno dei Paesi europei con il più alto tasso di prevalenza dell’obesità infantile, preceduta solo da Cipro, Spagna e Grecia. I bimbi con obesità sono il 9,4% del totale e quelli in sovrappeso circa il 20%. E la pandemia non ha fatto che peggiorare la situazione, senza sport e con un maggior consumo di alimenti calorici.