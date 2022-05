Il giornalista francese Frédéric Leclerc-Imhoff ucciso durante un attacco

Il giornalista francese Frédéric Leclerc-Imhoff, del canale televisivo BFM TV, è stato ucciso durante un attacco russo in Ucraina, vicino alla città di Severodonetsk, mentre era con alcuni civili a bordo di un autobus umanitario. A farlo sapere è stato il governatore regionale di Lugansk, Sergei Gaidai. Poi la conferma è arrivata anche dal presidente francese Emmanuel Macron. La procura antiterrorismo francese ha aperto un’inchiesta per crimini di guerra.

“Giornalista, Frédéric Leclerc-Imhoff era in Ucraina per mostrare la realtà della guerra. A bordo di un convoglio umanitario, al fianco di civili costretti a fuggire per scappare dalle bombe russe, è stato mortalmente colpito. Condivido il dolore della sua famiglia, dei suoi cari e dei colleghi di Frédéric Leclerc-Imhoff, a cui rivolgo le mie condoglianze. A coloro che sui teatri di operazioni garantiscono la difficile missione di informare, voglio ribadire il sostegno incondizionato della Francia”, ha scritto su Twitter Macron.

Intanto, la procura nazionale antiterrorismo (Pnat) francese ha annunciato l’apertura di un’indagine sui crimini di guerra dopo la morte del giornalista. Il Pnat ha spiegato che l’indagine, affidata all’Ufficio centrale per la lotta ai crimini contro l’umanità, il genocidio e i crimini di guerra (Oclch), riguarda anche “le ferite subite dal suo collega Maxime Brandstaetter”, che era con lui. Almeno altre cinque indagini per atti commessi contro cittadini francesi in Ucraina sono state aperte dal Pnat dall’inizio della guerra.

A dare la notizia della morte era stato il governatore regionale di Lugansk, Sergei Gaidai. “Oggi il nostro veicolo blindato di evacuazione – aveva dichiarato – stava andando a prelevare 10 persone dalla zona ed è finito sotto il fuoco nemico. Le schegge delle granate hanno perforato la corazza dell’auto, una ferita mortale al collo è stata ricevuta da un giornalista francese accreditato che stava realizzando un servizio sull’evacuazione, un poliziotto di pattuglia è stato salvato da un elmetto”.

In mattinata, Sergei Gadai aveva parlato sul suo canale Telegram dell’avanzata delle truppe di Mosca verso il centro di Severodonetsk, dando la notizia di due civili morti e cinque feriti a causa dei bombardamenti russi nella periferia della città.